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    В Петербурге открыли SUP-сезон. Лучшие кадры

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    Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»
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    Открытие SUP-сезона состоялось на Елагином острове. Теплым днем 29 апреля по Неве прошли десятки любителей водного спорта.

    Как сообщает SUP-клуб, открытие сезона ежегодно проходит весной, в конце апреля или в начале мая. Видимо, в этот раз погода позволила сделать это как раз в начале майских праздников, когда в городе установились почти +22 градуса.

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    Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»
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    Напомним, что международный фестиваль сапсерфинга «Фонтанка SUP» в 2024 году в Петербурге пройдет 3 августа. Традиционно на старт участники выходят в самых разнообразных костюмах, украшают свои доски, превращая его в настоящий карнавал. Как это было в прошлом году, смотрите здесь.

    Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»

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