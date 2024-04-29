В Петербурге открыли SUP-сезон. Лучшие кадры

Открытие SUP-сезона состоялось на Елагином острове. Теплым днем 29 апреля по Неве прошли десятки любителей водного спорта.
Как сообщает SUP-клуб, открытие сезона ежегодно проходит весной, в конце апреля или в начале мая. Видимо, в этот раз погода позволила сделать это как раз в начале майских праздников, когда в городе установились почти +22 градуса.
Напомним, что международный фестиваль сапсерфинга «Фонтанка SUP» в 2024 году в Петербурге пройдет 3 августа. Традиционно на старт участники выходят в самых разнообразных костюмах, украшают свои доски, превращая его в настоящий карнавал. Как это было в прошлом году, смотрите здесь.