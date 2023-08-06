«Фонтанка SUP — 2023» завершился! Смотрите лучшие кадры фестиваля

Вот и подошел к концу восьмой в истории фестиваль «Фонтанка SUP», который провели городской портал «Фонтанка.ру» совместно с комитетом по туризму Санкт-Петербурга. Настало время посмотреть самые яркие кадры нашего приключения!



Более десяти тысяч участников из 150 городов России и семи стран позволили нам стать без преувеличения крупнейшим сап-фестивалем в истории. И весь этот праздник стал возможным благодаря безудержной фантазии участников. Костюмы и доски были как никогда красочными и наполнены деталями. Все вместе мы показали всему миру современный Петербург и Россию такими, какими их никто еще не видел.