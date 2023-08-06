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    Фонтанка SUP

    «Фонтанка SUP — 2023» завершился! Смотрите лучшие кадры фестиваля

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    3 комментария

    Вот и подошел к концу восьмой в истории фестиваль «Фонтанка SUP», который провели городской портал «Фонтанка.ру» совместно с комитетом по туризму Санкт-Петербурга. Настало время посмотреть самые яркие кадры нашего приключения!

    Более десяти тысяч участников из 150 городов России и семи стран позволили нам стать без преувеличения крупнейшим сап-фестивалем в истории. И весь этот праздник стал возможным благодаря безудержной фантазии участников. Костюмы и доски были как никогда красочными и наполнены деталями. Все вместе мы показали всему миру современный Петербург и Россию такими, какими их никто еще не видел.

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    Как никогда много в этом году было и корпоративных команд: 32 дружных коллектива, 1300 участников — почти десятая часть от всех сапсерферов, спустившихся в этот день на реки и каналы Петербурга. Ведь главное в любом деле — это командная работа, и фестиваль «Фонтанка SUP» отлично помогает укрепить корпоративный дух. Все 32 команды приняли участие в конкурсе «Корпоративный экипаж», а победителем стала компания Viola — ее легко было узнать на воде среди других сапсерферов благодаря корове!

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    Общая дистанция маршрута составила 9 км. Участники спустились на воды Мойки и Лебяжьей канавки, дальше прошли в акваторию Фонтанки, повернули в акваторию Крюкова канала. Из него фестивальный караван вышел в воды канала Грибоедова и, пройдя его до конца, вернулся прямиком в фестивальный городок.

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    В этом году все мосты, под которыми проходил карнавал, были украшены символикой фестиваля, что делало заплыв еще атмосфернее, а наши партнеры добавляли еще больше веселья, организовав на тех самых мостах группы поддержки с конкурсами, пит-стопами, интерактивами и фотосетами на воде.

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    Фестиваль «Фонтанка SUP — 2023» уже вошел в историю как самый крупный и яркий в мире. Так давайте еще раз насладимся пережитыми впечатлениями!

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    Фестиваль «Фонтанка SUP» организует городской портал «Фонтанка.ру» при поддержке комитета по развитию туризма правительства Санкт-Петербурга. За 8 лет существования фестиваль стал одной из визитных карточек Северной столицы. В 2022 году фестиваль «Фонтанка SUP» получил Гран-при Национальной премии в области событийного туризма RUSSIAN EVENT AWARDS в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал».

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