Есть планы на лето: в 2024 году фестиваль «Фонтанка SUP» пройдет 3 августа

Стала известна дата проведения международного фестиваля сапсерфинга «Фонтанка SUP» в 2024 году — это первая суббота последнего летнего месяца или, проще говоря, 3 августа.
Фестиваль пройдет в Санкт-Петербурге уже в девятый раз — сапсерферы со всей России и из других стран смогут проплыть по красивейшему маршруту: из Фонтанки в Крюков канал, затем в канал Грибоедова и, наконец, на финиш — в Мойку. И не просто проплывут — традиционно на старт участники выходят в самых разнообразных костюмах, украшают свои доски, превращая его в настоящий карнавал.
Пока же прогулки по рекам, каналам и другим водоемам нашего города и области на сап-бордах ограничены из-за погоды, давайте вспомним, каким ярким праздником стал карнавал «Фонтанка SUP» в 2023 году, для участия в котором зарегистрировалось более 10 тысяч участников.
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