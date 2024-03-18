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    Фанаты «Фонтанка SUP» провели фестиваль-карнавал в Бразилии, не дождавшись тепла в Петербурге

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    1 комментарий
    Фото: предоставлено участниками фестиваля
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    Единственный в своем роде российский фестиваль-карнавал любителей сапсерфинга «Фонтанка SUP» расширяет географию своего влияния. Массовый заплыв провели в Бразилии, вдохновившись атмосферой мероприятия в Петербурге. Как это было — «Фонтанке» рассказали читатели-участники, фанаты петербургского карнавала.

    Заплыв состоялся в минувшие выходные в бразильском городе Флорианополис, сапсерферы преодолели 5 километров вдоль берега Лагуны Консейсан (Laguna de la Conceicao). «Вдохновившись ежегодным мероприятием Fontanka Sup в Санкт-Петербурге, Россия, проведем парад плавучих лодок», — сообщил организатор спортивных мероприятий LifeAholics в соцсети. Участникам пообещали смешение культур, спорта и яркие впечатления.

    предоставлено участниками фестиваля

    Под музыку на надувные доски встали около 20 человек в ярких костюмах и гриме, рассказала 18 марта в беседе с «Фонтанкой» участница заплыва Настасья. «Знаю, что на «Фонтанку SUP» ежегодно съезжается много людей со всей России и из других стран, здесь такой заплыв провели впервые. Для нас организовали удобный выход к воде, позвали поваров, включили музыку, которая задавала настроение и объединяла», — рассказала Настасья.

    Перед началом организаторы произнесли вступительную речь. «Рассказали нам о проведении «Фонтанка SUP» в Петербурге, которое собирает около 10 тысяч человек, и что тоже решили попробовать. Говорили, что мечтают принять участие в заплыве по каналам города, а также что среди присутствующих есть те, кому это удалось», — добавила участница.

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    По петербургской традиции на старт спортсмены вышли в самых разнообразных костюмах и с украшенными досками. «Рядом со мной была девушка-паук! Еще видела участников в костюмах индейца, дракона, пантеры. Некоторые из них танцевали латину прямо на досках», — добавила Настасья. Она выразила надежду, что в следующий раз о мероприятии узнает еще больше людей, благодаря чему маршрут заплыва удастся расширить.

    В отличие от Петербурга, бразильское мероприятие было платным, но с подарками. Вместе с тем после заплыва всем участникам вручили надувные матрасы и напитки, а после состоялось награждение за лучший костюм. «Мы считаем, это ценный обмен опытом, который вдохновляет. Возможно, моменты, которые они внесли, могут добавить красок в предстоящий петербургский фестиваль», — заключила Настасья.

    Впервые фестиваль «Фонтанка SUP» прошел в 2016 году. «Фонтанка.ру» организовала его совместно со школой серфинга Onego Surfing, чтобы познакомить горожан с сапсерфингом во всем его великолепии. Мероприятие объединило 200 участников. На восьмом фестивале в 2023 году в гонке приняли участие 140 человек, а карнавальный заплыв насчитывал 10 тысяч зарегистрированных участников.

    В 2021 году фестиваль «Фонтанка SUP» победил в X Национальной премии в области событийного туризма RUSSIAN EVENT AWARDS в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал». А в этом году работа петербургского фотографа Сергея Ануфриева, сделанная на фестивале 2022 года, вошла в число претендентов на приз зрительских симпатий фотоконкурса Русского географического общества.

    3 августа 2024 года фестиваль пройдет в Санкт-Петербурге уже в девятый раз. Сапсерферы со всей России и из других стран смогут проплыть по красивейшему маршруту: из Фонтанки в Крюков канал, затем в канал Грибоедова и, наконец, на финиш — в Мойку.

    Фото: предоставлено участниками фестиваля

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    Фонтанка SUP
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    Комментарии 1

    Гость18 Мар 2024 в 15:56
    Они нужнО проголосовали? Как партия - вИлит?
    +0−0
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