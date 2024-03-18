Фанаты «Фонтанка SUP» провели фестиваль-карнавал в Бразилии, не дождавшись тепла в Петербурге

Фото: предоставлено участниками фестиваля Поделиться Поделиться





Единственный в своем роде российский фестиваль-карнавал любителей сапсерфинга «Фонтанка SUP» расширяет географию своего влияния. Массовый заплыв провели в Бразилии, вдохновившись атмосферой мероприятия в Петербурге. Как это было — «Фонтанке» рассказали читатели-участники, фанаты петербургского карнавала.



Заплыв состоялся в минувшие выходные в бразильском городе Флорианополис, сапсерферы преодолели 5 километров вдоль берега Лагуны Консейсан (Laguna de la Conceicao). «Вдохновившись ежегодным мероприятием Fontanka Sup в Санкт-Петербурге, Россия, проведем парад плавучих лодок», — сообщил организатор спортивных мероприятий LifeAholics в соцсети. Участникам пообещали смешение культур, спорта и яркие впечатления.

предоставлено участниками фестиваля

Под музыку на надувные доски встали около 20 человек в ярких костюмах и гриме, рассказала 18 марта в беседе с «Фонтанкой» участница заплыва Настасья. «Знаю, что на «Фонтанку SUP» ежегодно съезжается много людей со всей России и из других стран, здесь такой заплыв провели впервые. Для нас организовали удобный выход к воде, позвали поваров, включили музыку, которая задавала настроение и объединяла», — рассказала Настасья.

Перед началом организаторы произнесли вступительную речь. «Рассказали нам о проведении «Фонтанка SUP» в Петербурге, которое собирает около 10 тысяч человек, и что тоже решили попробовать. Говорили, что мечтают принять участие в заплыве по каналам города, а также что среди присутствующих есть те, кому это удалось», — добавила участница.

Фото: предоставлено участниками фестиваля Фото: предоставлено участниками фестиваля Фото: предоставлено участниками фестиваля Фото: предоставлено участниками фестиваля Фото: предоставлено участниками фестиваля Фото: предоставлено участниками фестиваля Фото: предоставлено участниками фестиваля Фото: предоставлено участниками фестиваля Фото: предоставлено участниками фестиваля Фото: предоставлено участниками фестиваля Поделиться Поделиться





По петербургской традиции на старт спортсмены вышли в самых разнообразных костюмах и с украшенными досками. «Рядом со мной была девушка-паук! Еще видела участников в костюмах индейца, дракона, пантеры. Некоторые из них танцевали латину прямо на досках», — добавила Настасья. Она выразила надежду, что в следующий раз о мероприятии узнает еще больше людей, благодаря чему маршрут заплыва удастся расширить.



В отличие от Петербурга, бразильское мероприятие было платным, но с подарками. Вместе с тем после заплыва всем участникам вручили надувные матрасы и напитки, а после состоялось награждение за лучший костюм. «Мы считаем, это ценный обмен опытом, который вдохновляет. Возможно, моменты, которые они внесли, могут добавить красок в предстоящий петербургский фестиваль», — заключила Настасья.

Впервые фестиваль «Фонтанка SUP» прошел в 2016 году. «Фонтанка.ру» организовала его совместно со школой серфинга Onego Surfing, чтобы познакомить горожан с сапсерфингом во всем его великолепии. Мероприятие объединило 200 участников. На восьмом фестивале в 2023 году в гонке приняли участие 140 человек, а карнавальный заплыв насчитывал 10 тысяч зарегистрированных участников.



В 2021 году фестиваль «Фонтанка SUP» победил в X Национальной премии в области событийного туризма RUSSIAN EVENT AWARDS в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал». А в этом году работа петербургского фотографа Сергея Ануфриева, сделанная на фестивале 2022 года, вошла в число претендентов на приз зрительских симпатий фотоконкурса Русского географического общества.



3 августа 2024 года фестиваль пройдет в Санкт-Петербурге уже в девятый раз. Сапсерферы со всей России и из других стран смогут проплыть по красивейшему маршруту: из Фонтанки в Крюков канал, затем в канал Грибоедова и, наконец, на финиш — в Мойку.