События «Фонтанки» в финале Russian event Awards. Вы наверняка про них знаете

На состоявшемся сегодня в 29 октября в отелях «Англетер» и «Астория» региональном этапе фестиваль «Фонтанка-SUP» победил в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал», и получил такую же оценку молодежного жюри. Фестиваль «ЗСД Фонтанка Фест» занял второе место в разделе «Туристическое событие в области спорта». Наш туристический проект «(от)Личный Петербург» отмечен в спецноминации. В красочных событиях, придуманных и организованных «Фонтанкой», уже участвовали десятки тысяч любителей здорового образа жизни. На следующий год вы можете присоединиться к нам.



Фото: Анрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Анрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Анрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







31 июля 2021 года поклонники сапсерфа в шестой раз прошли огромной карнавальной колонной по рекам и каналам Петербурга. За пять лет с первого «Фонтанка-SUP» фестиваль стал еще одной визитной карточкой нашего города и одним из крупнейших событий в мире такого рода. Ежегодно для участия в нем приезжают гости из многих десятков российских городов и стран Европы. В 2022 году фестиваль пройдет 6 августа. Следите за новостями на «Фонтанке» и сайте проекта.

Спортивный. Забег и велопробег по центральному участку Западного скоростного диаметра состоялись в этом году в третий раз, вновь участникам уникальную возможность оказаться на скоромной трассе без автомобиля и увидеть панорамы города с мостов над Невой. В следующем году мы встретимся на ЗСД 21 мая.

Проект «(от)Личный Петербург» это новая туристическая география нашего города, созданная аудиторией «Фонтанки» и знатоками вместе с комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга. Мы вместе выбрали, что обязательно посмотреть в городе, и зачем возвращаться сюда снова и снова. Это те места и события, которые можно смело рекомендовать друзьям. Кстати, возможно, вы решите воспользоваться нашим гидом в эти странные каникулы.

