События «Фонтанки» в финале Russian event Awards. Вы наверняка про них знаете

На состоявшемся сегодня в 29 октября в отелях «Англетер» и «Астория» региональном этапе фестиваль «Фонтанка-SUP» победил в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал», и получил такую же оценку молодежного жюри. Фестиваль «ЗСД Фонтанка Фест» занял второе место в разделе «Туристическое событие в области спорта». Наш туристический проект «(от)Личный Петербург» отмечен в спецноминации. В красочных событиях, придуманных и организованных «Фонтанкой», уже участвовали десятки тысяч любителей здорового образа жизни. На следующий год вы можете присоединиться к нам.
31 июля 2021 года поклонники сапсерфа в шестой раз прошли огромной карнавальной колонной по рекам и каналам Петербурга. За пять лет с первого «Фонтанка-SUP» фестиваль стал еще одной визитной карточкой нашего города и одним из крупнейших событий в мире такого рода. Ежегодно для участия в нем приезжают гости из многих десятков российских городов и стран Европы. В 2022 году фестиваль пройдет 6 августа. Следите за новостями на «Фонтанке» и сайте проекта.
Спортивный. Забег и велопробег по центральному участку Западного скоростного диаметра состоялись в этом году в третий раз, вновь участникам уникальную возможность оказаться на скоромной трассе без автомобиля и увидеть панорамы города с мостов над Невой. В следующем году мы встретимся на ЗСД 21 мая.
Проект «(от)Личный Петербург» это новая туристическая география нашего города, созданная аудиторией «Фонтанки» и знатоками вместе с комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга. Мы вместе выбрали, что обязательно посмотреть в городе, и зачем возвращаться сюда снова и снова. Это те места и события, которые можно смело рекомендовать друзьям. Кстати, возможно, вы решите воспользоваться нашим гидом в эти странные каникулы.
В региональном этапе премии участвовали около 100 проектов из Северо-Западного, Центрального, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Финал Russian Event Awards -2021 состоится 15–17 ноября в Ульяновске.
По словам Геннадия Шаталова, члена Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму и правления Российского союза туриндустрии, основателя Russian Event Award, премия зарекомендовала себя, как главная отечественная профессиональная экспертная, информационная и коммуникационная площадка для обмена опытом и организации взаимодействия всех заинтересованных лиц в сфере развития событийного туризма на территории регионов и страны.