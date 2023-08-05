Грибы и зомби на сапах снова становятся людьми. Состоялся карнавальный заплыв «Фонтанка SUP-2023»

Вот и завершился карнавальный заплыв восьмого в истории фестиваля «Фонтанка-SUP». Последние участники сходят с воды на берег, снимают свои яркие костюмы и готовятся к следующей части: награждению победителей конкурсов костюмов, финалу битвы за корону «Мисс SUP — 2023» и выступлению Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой. Смотрите все это в прямом эфире.

Грибы, одуванчики, пещерные люди, люди-бензопилы, аватары, жар-птицы и сказочные друиды — кого только не было сегодня на крупнейшем в мире сап-фестивале. Гигантские мухоморы и немаленькие одуванчики, египетские фараоны с хвостами и дед Мазай с зайцами — это лишь то, что мы успели заметить, — остальных разглядывайте на фотографиях. Всего же в фестивале приняло участие 10 тысяч человек — и это, не побоимся сказать, мировой рекорд!!!

Также в фестивале участвовали 32 корпоративные команды, в том числе группа в оранжевых футболках от «Фонтанки.ру». В общей сложности численность корпоративных команд — больше 1 300 человек.

Теперь Петербург не только культурная и барная столица, но и столица мирового сапсерфинга. А еще этот фестиваль стал отличным примером событийного туризма — только из Москвы приехали две тысячи участников. Есть здесь и гости из Великого Новгорода, Рязани, Петрозаводска, Петропавловска-Камчатского, Калининграда, Вологды и т.п. Иностранные участники приехали из Белоруссии, Эстонии, Казахстана, Франции, КНДР, а также Финляндии, Туниса, Сенегала, Германии, Греции, Испании, Польши и Израиля.