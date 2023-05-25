Фото с фестиваля Фонтанка-SUP претендует на победу в фотоконкурсе Русского географического общества

Работа петербургского фотографа Сергея Ануфриева, сделанная на фестивале «Фонтанка SUP — 2022», претендует на приз зрительских симпатий фотоконкурса Русского географического общества в категории «Россия с высоты птичьего полета». Победитель будет определен по количеству голосов.

Проголосовать можно на сайте конкурса . Прямо сейчас фотография Ануфриева с «Фонтанка SUP — 2022» занимает второе место по количеству голосов. Итоги голосования подведут 29 мая.

Фотоконкурс Русского географического общества впервые прошел в 2015 году. В 2023 году в конкурсе приняли участие 8755 человек, что в два раза больше по сравнению с 2022 годом. Всего поступило более 60 тысяч работ.



Кстати, в ближайшие дни будет открыта регистрация на фестиваль «Фонтанка SUP — 2023». Следите за новостями на сайте и в социальных сетях «Фонтанки».

