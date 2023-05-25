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    Фото с фестиваля Фонтанка-SUP претендует на победу в фотоконкурсе Русского географического общества

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    Фото: Сергей Ануфриев
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    Работа петербургского фотографа Сергея Ануфриева, сделанная на фестивале «Фонтанка SUP — 2022», претендует на приз зрительских симпатий фотоконкурса Русского географического общества в категории «Россия с высоты птичьего полета». Победитель будет определен по количеству голосов.

    Проголосовать можно на сайте конкурса. Прямо сейчас фотография Ануфриева с «Фонтанка SUP — 2022» занимает второе место по количеству голосов. Итоги голосования подведут 29 мая.

    Ранее эта же работа вошла в топ-10 международной фотопремии 35AWARDS.

    Фотоконкурс Русского географического общества впервые прошел в 2015 году. В 2023 году в конкурсе приняли участие 8755 человек, что в два раза больше по сравнению с 2022 годом. Всего поступило более 60 тысяч работ.

    Кстати, в ближайшие дни будет открыта регистрация на фестиваль «Фонтанка SUP — 2023». Следите за новостями на сайте и в социальных сетях «Фонтанки».

    Фото: Сергей Ануфриев

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