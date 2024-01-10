Фестиваль «Фонтанка SUP» — в топе главных событий Петербурга, которые нельзя не посетить

Каждый год комитет по развитию туризма Петербурга составляет календарь ключевых городских мероприятий, и отдельно — Топ-25 событий, которые стоит посетить обязательно. Список главных событий на 2024 год утвержден экспертной комиссией ведомства. Среди них — фестиваль сапсерфинга «Фонтанка SUP», который пройдет в августе.



«Самый большой в мире и единственный в своем роде российский фестиваль-карнавал любителей сапсерфинга», — так описывается «Фонтанка SUP» в Топе городских событий, опубликованном на официальном туристском портале города Visit Petersburg. В 2024 году он пройдет в акватории исторического центра 3 августа. Участников и зрителей традиционно, уже в девятый раз, будут ждать гонка за кубок кубок «Фонтанка CUP» и карнавальное шествие.