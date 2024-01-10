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    Фестиваль «Фонтанка SUP» — в топе главных событий Петербурга, которые нельзя не посетить

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    Каждый год комитет по развитию туризма Петербурга составляет календарь ключевых городских мероприятий, и отдельно — Топ-25 событий, которые стоит посетить обязательно. Список главных событий на 2024 год утвержден экспертной комиссией ведомства. Среди них — фестиваль сапсерфинга «Фонтанка SUP», который пройдет в августе.

    «Самый большой в мире и единственный в своем роде российский фестиваль-карнавал любителей сапсерфинга», — так описывается «Фонтанка SUP» в Топе городских событий, опубликованном на официальном туристском портале города Visit Petersburg. В 2024 году он пройдет в акватории исторического центра 3 августа. Участников и зрителей традиционно, уже в девятый раз, будут ждать гонка за кубок кубок «Фонтанка CUP» и карнавальное шествие.

    В список событий, которые нельзя не посетить в Петербурге в наступившем году, также попали фестиваль ледоколов на набережной Лейтенанта Шмидта, фестиваль мороженого на площади Островского, фестиваль «Чудо света» — красочное шоу, сочетающее в чете технологии 3D мэппинга, светового и лазерного шоу, международный транспортный фестиваль, звуковое шоу «Поющие мосты» и другие мероприятия. Среди спортивных событий можно увидеть марафон «Белые ночи» и соревнования по триатлону «Медный всадник». И конечно же, в число главных событий года вошли книжный салон, праздник выпускников «Алые паруса», День города и мероприятия в честь 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

    Фестиваль «Фонтанка SUP» был организован «Фонтанкой.ру» в 2016 году. В 2023 году он состоялся в восьмой раз, собрав 10 тысяч зарегистрированных участников из 150 городов России и 12 стран. Как это было, смотрите на «Фонтанке». Фестиваль вошел в число достижений Петербурга, представленных на международной выставке-форуме «Россия», которая открылась 4 ноября на ВДНХ в Москве и проработает до 12 апреля.

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