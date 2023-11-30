Фестиваль «Фонтанка SUP» вошел в число достижений Петербурга, показанных на выставке «Россия»

«Фонтанка.ру»

В число достижений Петербурга, показанных на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве, вошел фестиваль сапсерфинга «Фонтанка SUP», который организует «Фонтанка.ру». В 2023 году он состоялся в восьмой раз.



«Самый масштабный фестиваль SUP-серфинга в Европе» — так представлено мероприятие на стенде Петербурга. В интерактивном списке оно соседствует с фестивалем «Чудо света», который проходит в Петропавловской крепости, и Новой Голландией. Масштаб фестиваля во всей красе можно оценить по показанным кадрам.

Впервые фестиваль «Фонтанка SUP» прошел в 2016 году. «Фонтанка.ру» организовала его совместно со школой сёрфинга Onego Surfing, чтобы познакомить горожан с сапсёрфингом во всем его великолепии. Мероприятие объединило 200 участников. На восьмом фестивале в 2023 году в гонке приняли участие 140 человек, а карнавальный заплыв насчитывал 10 тысяч зарегистрированных участников.

В 2021 году фестиваль «Фонтанка SUP» победил в X Национальной премии в области событийного туризма RUSSIAN EVENT AWARDS в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал». А в этом году работа петербургского фотографа Сергея Ануфриева, сделанная на фестивале 2022 года, вошла в число претендентов на приз зрительских симпатий фотоконкурса Русского географического общества.