Не так страшна очередь, как ее хвост. Сколько надо выстоять, чтобы увидеть достижения России на ВДНХ

Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





второй день работы выставки «Россия» на ВДНХ оказался не менее многолюдным, чем первый. У Центральных ворот даже случилась пробка. Корреспондент «Фонтанки» выяснила, сколько времени придется провести в очередях в самые популярные павильоны и за чем вообще туда стоят.



Уже на выходе из станции метро «ВДНХ» становится понятно, что легко не будет. Несмотря на выходной, людей очень много, как в час пик в будни. У Центральной арки, за которой открывается вид на круглое жерло галереи «Достижения России», затор.

Венера Галеева/«Фонтанка.ру»

Очередь в галерею, обставленная металлическим забором, заворачивается несколько раз и уходит вдаль. «Время ожидания входа на экспозицию — полтора часа!» — предупреждает меня девушка-волонтер. Она говорит, что самые интересные павильоны — «Атом», «Роскосмос» «Регионы России», какие очереди там, неизвестно, но народу очень много.

Венера Галеева/«Фонтанка.ру»

У стоящих в «голове» очереди другие сведения. «Мы около полчаса стояли», — говорит мужчина в бежевой куртке и улыбается. Уставшим он не выглядит, и я решаю рискнуть. Очередь, и правда, движется быстро, хотя и выглядит чудовищно.

Венера Галеева/«Фонтанка.ру»

Я пристраиваюсь за бабушкой в синей куртке. Стоять друг за дружкой — занятие поучительное. Очередь в некотором роде вскрывает сущность человека. Если он злой, невоспитанный или себе на уме, это становится очевидно уже минут через пять. Внезапно нас с бабушкой начинает обходить с фланга мужик в черной штормовке. Но мы не лыком шиты и вместе прогоняем нахала назад. «Вы что, боитесь не попасть туда, что ли?» — обижается он. «Мы не боимся, — говорю я. — Мы за справедливость и народное единство, но по порядку!» Атмосфера разряжается, склоки удается избежать. По трубе-галерее между тем проходят световые волны, как будто она не просто вбирает в себя людей, но и осуществляет перистальтику, чтобы они там не застаивались.

Спустя всего тридцать минут мы оказываемся внутри. Вот лишь некоторые из явленных нам достижений России почему-то именно за последние 6 лет: увеличен материнский капитал, построено 180 перинатальных центров, благоустроено 54 тысячи дворовых территорий, ежегодно строится и ремонтируется более 30 тысяч километров дорог, продолжительность жизни россиян — 74 года, появилось более 280 тысяч российских брендов, создание семейства российских пассажирских самолетов, всемирный фестиваль молодежи в 2024 году, «Игры будущего» в Казани, тоже запланированные на 2024 год. Последняя секция галереи посвящена новым регионам.

Венера Галеева/«Фонтанка.ру»

«Дух захватывает!» — говорит мама дочке рядом со мной. На выходе — Алле зарево. Это огромное светящееся сердце, рядом с которым можно сфотографироваться. Сразу за сердцем — еще одна очередь. Здесь волонтеры предупреждают, что стоять придется больше часа, и советуют пройти в павильон «Простоквашино», где можно «угоститься морсом, теплым кофе и свежей выпечкой». При этом короткий опрос показывает, что люди в очереди даже не в курсе, куда стоят. Одна женщина выразила уверенность, что впереди ее ждёт выставка регионов России. Уточняю у волонтера: это павильон с выставкой «Движение первых». Кажется, кого-то ждёт киндер-сюрприз.

Венера Галеева/«Фонтанка.ру»

Павильон «Регионы России» — один из самых интересных, находится правее. И туда, вопреки ожиданиям и предупреждениям, очереди нет вовсе. Хотя накануне павильон даже пришлось ограничивать на вход на несколько часов из-за обилия желающих попасть внутрь.

Венера Галеева/«Фонтанка.ру»

А вот около павильона «Атом», где можно увидеть все достижения атомной промышленности страны, очередь вроде бы небольшая, но волонтер говорит мне, что стоять придется целых два часа. Девушка в мегафон призывает всех на стоять, а идти в «Простоквашино»: «Там булочки по 15 рублей, морс по 5 рублей, живые животные, ферма и очень интересно!» А в «Атом», по ее словам, пускают каждые полчаса по тридцать человек. В голове очереди мне говорят, что стояли час. Слышать это вдвойне приятно: сегодня тепло, сухо, а вот вчера люди под дождем стояли по полтора часа.

Венера Галеева/«Фонтанка.ру»

На всякий случай уточняю, как пройти в «Простоквашино». Мне указывают путь в какой-то дальний угол парка и предупреждают, что идти придется минут 20. «Но там все равно всегда есть очередь, потому что там все почти бесплатно», — говорит мне очередной волонтер. Что ж, звучит вполне реалистично. По крайней мере, в Петербурге булочки по 15 рублей я в последний раз видела в школьной столовой во время каких-то выборов. Но там не показывали живых животных.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»