Кони, люди, динозавры и очереди. Что объединило участников и гостей выставки «Россия» на ВДНХ

Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Корреспондент «Фонтанки» несколько часов ходила по 75-му павильону, в котором представлены стенды всех регионов России, в поисках ответа на вопрос, что их объединяет.

Хвост первой — и внушительной, на час с лишним — очереди начинается сразу за аркой Главного входа. На вопрос, куда стоим, мужчина с усами отвечает: «А вон туда, наверх. Там какая-то выставка, полная, там много всего». Очередь упирается в похожую на коллайдер трубу галереи «Достижения России».

Венера Галеева/«Фонтанка.ру»

У меня нет времени вместе со всеми выяснять, какие именно сокровища скрывает труба. Я бегу к павильону №75, а по пути дивлюсь московским нравам. Над киоском общепита здесь торчат сразу две вывески, от которых у петербуржца может случиться несварение: «Шаварма» («шаурмы» им ужу мало, да) и «Те самые пончики». В зале, где журналистам выдают аккредитационные бейджи, рослый мужичок осуществляет миссионерскую деятельность. Он во весь голос пропагандирует собственную книжку, которая называется многообещающе: «Слово пророка антихриста». Мужичка все обходят по дуге, но никто ему не препятствует.

Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Между стендами Санкт-Петербурга и Ленинградской области презентовали проект «Серебряное ожерелье России»: объединение двенадцати регионов Северо-Запада в единое туристическое пространство. Представители правительств всех регионов по очереди проставили печати в сувенирном «Паспорте туриста». Этот «паспорт» на выставке могут получить все желающие. Если на стенде каждого из двенадцати регионов пройти квест и заработать печать, то на стенде последнего региона получишь приз. Ленинградская область, например, дарит рюкзак. Правда, с квестами надо соблюдать осторожность. Ленобласть выдавала «паспорт» в обмен на выложенное в соцсети фото на своем мостике с хештегом «47». Я выложила — и к вечеру в моем профиле в ВК случился форменный флешмоб: меня начали массово поздравлять с сорок седьмым днем рождения. Хорошо, что решила получать «паспорт» не в Петербурге.



Стенд города на Неве, между тем, оказался одним из самых продвинутых с точки зрения музейных технологий. Здесь и Дворцовый мост сводится и разводится, и красные зонтики парят в воздухе (видимо, оммаж на «Алые паруса»), в углу притулился макет «Чижика-Пыжика», в который можно бросаться настоящими монетками, в другом углу — самые настоящие зайцы из Петропавловской крепости показывают пример взаимовыручки, а мультимедийный атлант машет ручкой и посылает воздушные поцелуи. Стены и пол в павильоне мультимедийные и меняются каждую минуту, чтобы посетители могли и осенние листики в Летнем саду попинать, и каток под ногами увидеть. Знаменитого петербургского снега, который всегда сваливается на голову внезапно, правда, не показываются. Зато показывают прогулку по рекам и каналам — и можно практически в буквальном смысле походить по воде. Пол в павильоне, кстати, не только мультимедийный, но и теплый — я проверяла.



Венера Галеева/«Фонтанка.ру»

«Петербург — это имперская столица нашего государства, — сказал на открытии стенда губернатор города Александр Беглов. — Наш президент, Владимир Владимирович Путин, продолжает дело Петра I. Он так же отстаивает наши национальные интересы, духовные и культурные ценности. На сегодняшний день Петербург очень интенсивно развивается. Те поручения президента, которые даны по развитию Петербурга, дарят ему его будущее. Вот представьте себе, Петр I первый пробил просеку — Невский проспект. А наш президент начал строить новые дороги. Петербуржцы точно знают, кто их спас от наводнений, построив дамбу. Они точно знают, благодаря кому «Газпром» перебазировался в Санкт-Петербург. И, когда мы с вами приезжаем на «Газпром Арену», мы знаем, кто пробил первый чемпионат мира в нашей стране. Это был, конечно, наш президент».



Насчет того, что именно прорубил Петр I, уточняю у главного эксперта по истории, помощника президента РФ Владимира Мединского. Петербург — все еще окно в Европу?

«Нам не надо было его прорубать, — сказал, как отрезал, Владимир Мединский. — У нас вокруг было много разных дверей, ворот, всего прочего». И добавил, что «мы и есть Европа» — «христианская, культурная, истинная, римская, византийская», а всем остальным нашим соседям еще надо доказать, что они «по-прежнему Европа».

Венера Галеева/«Фонтанка.ру»

А председатель Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаил Швыдкой в ответ на вопрос, что ему больше всего понравилось на петербургском стенде, пошутил: «Вы хотите, чтобы я сказал губернатор Беглов или певица Зара?» А потом добавил уже серьезно: «Меня на стенде Санкт-Петербурга очень обрадовало, что на очень маленьком пространстве рассказано о жизни великого города. И использование интерактива здесь в высшей степени разумно и талантливо».

Другие регионы тоже используют интерактив, кто во что горазд. От полов, которые превращаются то в морские волны, то в пшеничное поле, рябит в глазах. Кировская область выставила у себя полноразмерный макет коровы и рядом с ней — роботизированного анкилозавра. Если ткнуть ящера в бочок, он говорит глубоким человеческим басом и приглашает в гости на Вятку. Если не знать об этом свойстве анкилозавра заранее, может хватить инфаркт.

Венера Галеева/«Фонтанка.ру»

На стенде Перми с самого утра раздают эффект зловещей долины: на стенде бодрый андроид с пугающе реалистичной мимикой рассказывает о себе, предлагает с ним сфотографироваться и без тени смущения заигрывает с публикой.

Венера Галеева/«Фонтанка.ру»

На соседнем стенде Смоленской области показывают уже настоящих живых мужчин: стрельцов-молодцов и красноармейца. Стрельцы улыбаются так, будто только меня и ждали.



Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Белгородская область встречает макетом пшеничного поля, над которым парят мультимедийные кубы, вырастающие из прямо комбайнов. На открытии стенда 94-летний бывший сенатор от области Николай Рыжков цитирует Слободана Милошевича. Рыжков — последний из ныне живущих глав правительства Советского союза, экс-премьер СССР.

«Президент Югославии сказал: «Русские — а белорусы и украинцы это тоже русские — берегитесь цепного пса, который в любой момент бросится на вас, как он бросился на Югославию» — цитирует Николай Рыжков и продолжает: — И мы должны помнить, что мы сильны только тогда, когда мы едины. С нами будут считаться, когда мы будем сильные, когда мы не будем разобщенные. Давайте вспомним, что делал Запад. Это не наши слова: «Разделяй и властвуй». Это их слова, которые сказаны несколько столетий назад. Они прекрасно понимают: если разделить Россию на куски, можно управлять, как угодно ею. Можно пользоваться благами, полезными ископаемыми, нашим прекрасным народом. Но мы никогда не позволим это сделать. Никогда».

Венера Галеева/«Фонтанка.ру»

Тем временем на стенде Владимирской области нарядная девушка играет на гуслях.

Венера Галеева/«Фонтанка.ру»

На стенде Рязанской области с надрывом декламируют Есенина и предлагают аттракцион «подъем на воздушном шаре». Между этими активностями можно научиться плести кружева на палочках-коклюшках.

Венера Галеева/«Фонтанка.ру»

Кто-то из создателей стенда Тамбовской области в детстве, очевидно, фанател от Тома Хэнкса в фильме «Большой». Стенд оборудован точно таким же «напольным пианино», на котором в 1988 году молодой Хэнкс и уже к тому времени пожилой Роберт Лоджиа без дублеров исполнили культовую сцену с «Собачьим вальсом».

Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Тульская область советует желающим узнать Россию начинать именно с Тулы.

Венера Галеева/«Фонтанка.ру»

Стенд Нижегородской области встречает двумя исполинским женскими головами с такими же исполинскими ладонями. Головы вращаются и олицетворяют реки Оку и Волгу.

Венера Галеева/«Фонтанка.ру»

Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На территории республики Калмыкия — музыка и неожиданные для незнакомого с культурой региона человека танцы.

Венера Галеева/«Фонтанка.ру»

Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Башкиры снова вывезли в свет своего робота-пасечника. Как и на ПМЭФ, робот глух и нем, но вполне дружелюбен.

Венера Галеева/«Фонтанка.ру»

Точнее всех выразил утреннее настроение семьдесят пятого павильона кукольник из Саратова.

Венера Галеева/«Фонтанка.ру»

А еще по выставке маршируют самые настоящие римские легионеры в полном обмундировании. И вызывают смятение и смешки в толпе: мол, и римляне — наши, древнерусские? Римляне совершают свои вылазки со стенда Севастополя. И охотно рассказывают, что там их гарнизоны стояли еще во втором веке. Так что с исторической точки зрения все честно.

Венера Галеева/«Фонтанка.ру»

На стенде Дагестана танцуют и по размаху рук определяют, что ты за птица: сапсан, беркут или, возможно, черный гриф. На стенде Чечни стреляют и буднично поигрывают автоматом, как смартфоном. На стенде Запорожской области предлагают виртуальный тур по курортным местам. «И вот мы оказались в Мелитополе...» — говорит девушка-волонтер, настраивая виар-очки гостье. А Донецкая народная республика построила в павильоне «тоннель из прошлого в будущее». На стенде Тувы около чучела мохнатой лошадки трогательно обсуждали коновязь: гость из Алтайского края заметил, что она очень похожа на его алтайскую чакы.



Но всех переплюнула Камчатка. В ее «Телепорт» выстроилась очередь. Всем было интересно, что же там внутри. Отстояв больше получаса, гости попадали сначала в мультимедийный тоннель с цифровым лесом, где вкрадчивый голос предлагал ощутить рассвет на Камчатке, а потом оказывался в таком же мультимедийном жерле вулкана. На выходе улыбающиеся девушки протягивали гостям чашу с черными ноздреватыми катышками. «Это едят?» — спросил один из обалдевших от полученного опыта гостей, и, не дожидаясь ответа, закинул было катышек в рот. «Это лава из вулкана Толбачик!» — воскликнула девушка.

Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Увы, поедателя лавы можно понять: в семьдесят пятом павильоне не предусмотрен общепит. Даже если хочется купить что-нибудь памятное или съедобное, сделать это пока нельзя: универмаг с сувенирами заработает только 9 ноября. А в день открытия выставки «Россия» семьдесят пятый павильон даже пришлось на несколько часов закрыть на вход — так много было желающих посмотреть, чем богаты регионы.



В других популярных павильонах ситуация не лучше. Например, в «Атом» к шести вечера собралась очередь, в которой люди отстояли полтора часа, чтобы оказаться у входа в павильон. И, по опыту посетителей в День народного единства, есть только два способа этого избежать. Надо или выбирать те павильоны, в которые очереди нет, или подождать недели две — пока схлынет ажиотаж. Правда, в случае с региональным павильоном, совет может оказаться сомнительным. Ведь самое интересное на стендах — это люди, которые поют, танцуют, играют на гуслях или шаманят. А они к тому времени могут разъехаться по домам.

Венера Галеева/«Фонтанка.ру»

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

