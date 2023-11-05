Посмотрите на петербургский павильон на выставке «Россия» на ВДНХ

Международная выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ в Москве 4 ноября. Она будет работать до 12 апреля. На открытии презентовали проект «Серебряное ожерелье России»: единое туристическое пространство из одиннадцати регионов Северо-Запада. Представители правительств всех регионов по очереди проставили печати в сувенирном «Паспорте туриста», который может получить каждый посетитель, если посетит стенды всех 11 регионов.
На стенде Петербурга — уменьшенные копии Дворцового моста, Чижика-пыжика, зайцев из Петропавловской крепости, молодого
Начать изучать историю Северной столицы и поучаствовать в мастер-классах и активностях можно с центрального экрана экспозиции, где работает интерактивная карта Санкт-Петербурга с отмеченными объектами. На карте отражены памятники архитектуры, построенные при Петре I, знаковые места современности и проекты будущего.
Для любителей археологии в рамках ‟Исторической недели» будет работать мастер-класс ‟Археология Петербурга: фрагменты и артефакты». Участники смогут узнать о первых раскопках, которые проходили на территории города, а также почувствовать себя археологом: найти артефакт и составить на него полевую опись. По окончанию мастер-класса каждый участник получит памятный подарок.
Всех посетителей экспозиции Санкт-Петербурга ждет топонимическая викторина, посвященная названиям достопримечательностей и их тайному смыслу. Почему Заячий остров называется именно так? Почему одна из известных рек города имеет такое мрачное название? Как Марсово поле связано с Римом?
На стенде можно также увидеть исторические экспонаты, о которых знает каждый. Первый из них — Чижик-пыжик. Гостям выставки предложено найти птичку, можно по традиции попасть монеткой и загадать желание, потерев клюв.
Самый притягательный объект и настоящий исторический экспонат — Зайцы Петропавловской Крепости. Живой сюжет: свисающий зайка по легенде спасается от наводнения. Все хотят не только сфотографироваться, но и помочь ему подняться.
При входе на петербургский стенд установлен интерактивный шар. Со всеми активностями и информацией стенда можно увлекательно познакомиться через него: времена года, достопримечательности Санкт-Петербурга и многое другое. Выставка «Россия» включает 131 экспозицию из регионов страны. Вход свободный.