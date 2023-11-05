Посмотрите на петербургский павильон на выставке «Россия» на ВДНХ

Фото: «Конгрессно-выставочное бюро Санкт-Петербурга» Поделиться Поделиться





Международная выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ в Москве 4 ноября. Она будет работать до 12 апреля. На открытии презентовали проект «Серебряное ожерелье России»: единое туристическое пространство из одиннадцати регионов Северо-Запада. Представители правительств всех регионов по очереди проставили печати в сувенирном «Паспорте туриста», который может получить каждый посетитель, если посетит стенды всех 11 регионов.

На стенде Петербурга — уменьшенные копии Дворцового моста, Чижика-пыжика, зайцев из Петропавловской крепости, молодого Петра I , атлантов Эрмитажа. Работа петербургского стенда устроена по принципу сезонов, каждый из которых посвящен отдельной тематике, раскрывающей образ Северной столицы. В первую неделю работы с 4 по 12 ноября все желающие смогут погрузиться в атмосферу города через активности и мероприятия ‟Исторического сезона», посвященного историческому прошлому и выдающимся личностям Санкт-Петербурга.

Начать изучать историю Северной столицы и поучаствовать в мастер-классах и активностях можно с центрального экрана экспозиции, где работает интерактивная карта Санкт-Петербурга с отмеченными объектами. На карте отражены памятники архитектуры, построенные при Петре I, знаковые места современности и проекты будущего.

Для любителей археологии в рамках ‟Исторической недели» будет работать мастер-класс ‟Археология Петербурга: фрагменты и артефакты». Участники смогут узнать о первых раскопках, которые проходили на территории города, а также почувствовать себя археологом: найти артефакт и составить на него полевую опись. По окончанию мастер-класса каждый участник получит памятный подарок.



Всех посетителей экспозиции Санкт-Петербурга ждет топонимическая викторина, посвященная названиям достопримечательностей и их тайному смыслу. Почему Заячий остров называется именно так? Почему одна из известных рек города имеет такое мрачное название? Как Марсово поле связано с Римом?

На стенде можно также увидеть исторические экспонаты, о которых знает каждый. Первый из них — Чижик-пыжик. Гостям выставки предложено найти птичку, можно по традиции попасть монеткой и загадать желание, потерев клюв.



Самый притягательный объект и настоящий исторический экспонат — Зайцы Петропавловской Крепости. Живой сюжет: свисающий зайка по легенде спасается от наводнения. Все хотят не только сфотографироваться, но и помочь ему подняться.



При входе на петербургский стенд установлен интерактивный шар. Со всеми активностями и информацией стенда можно увлекательно познакомиться через него: времена года, достопримечательности Санкт-Петербурга и многое другое. Выставка «Россия» включает 131 экспозицию из регионов страны. Вход свободный.

