Включаем обратный отсчет: до ЗСД Фонтанка Феста остался месяц

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Всего месяц остался до главного велособытия этой весны — ЗСД Фонтанка Феста. Как и вы, мы с нетерпением ждем старта нашего международного велофестиваля и готовим вместе с партнерами немало сюрпризов и активностей.

25 мая 2024 года состоится шестой ЗСД Фонтанка Фест — его традиционно проводят городской портал «Фонтанка.ру» и компания «Магистраль Северной столицы». Всего на один день в году на участке скоростной трассы прекращается автомобильное движение, а вместо машин тысячи велосипедистов устремляются по крутым подъемам и спускам вантовых мостов, перекинутых через Петровский и Корабельный фарватеры.

Всего в этот день будет два заезда: первый — «Наш оранжевый» — стартует в 18:00, вечерний — «Засвети ЗСД» — в 20:30. Но праздник в фестивальном городке у гипермаркета «О'КЕЙ» на Богатырском проспекте начнется задолго до этого — уже с 16:00 вас ждут фотозоны, веселые конкурсы от наших спонсоров и партнеров, различные активности и перформансы. Здесь же можно будет проверить велосипед перед стартом, подкачать колеса. А в 17:30 и в 20:00 — за полчаса до начала заездов — мы наградим самых ярких и креативных участников велопарада, которые пришли на старт в необычных костюмах.

И конечно, все время в фестивальном городке будет звучать музыка от генерального радиопартнера «Европа Плюс».

— «Европа Плюс» — это не просто музыка в эфире, это целый образ жизни! И мы очень рады, что на протяжении многих лет «Европа Плюс» выступает генеральным радиопартнером такого масштабного события, как ЗСД Фонтанка Фест! — говорит Ольга Фефелова, генеральный директор «Европейской медиагруппы» в Санкт-Петербурге (радиостанция «Европа Плюс» входит в состав холдинга). — Каждый год мы собираем большую дружную команду из слушателей и ведущих радиостанции, которые вместе отправляются в незабываемое путешествие по ЗСД. Уверена, что плейлист «Европы Плюс», который будет звучать на ЗСД Фонтанка Фест, подарит отличное настроение всем гостям и поможет с легкостью добраться до финиша участникам фестиваля.

Если вы еще не зарегистрировались на ЗСД Фонтанка Фесте — поторопитесь! На заезд «Наш оранжевый» еще есть слоты, но их осталось не так уж много, а времени до фестиваля — совсем мало. Так что заходите на официальный сайт фестиваля, регистрируйтесь — встречаемся 25 мая!

