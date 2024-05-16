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    Дворники устроили драку на Калининской овощебазе в Петербурге. Один получил ножом в висок

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    Беспокойной выдалась среда на овощебазе в Калининском районе Петербурга. Работники выясняли отношения настолько бурно, что один оказался в больнице, а второй — в отделе, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 мая.

    Номер экстренной службы «112» накануне около пяти часов вечера набрал охранник и рассказал о драке между сотрудниками на проспекте Непокорённых. По его словам, одного из участников ударили ножом в висок, скорую он ждёт с сильным кровотечением.

    В больницу увезли 41-летнего дворника с раной щеки и височной области. Врачи оценили его состояние как среднетяжёлое.

    Полицейские забрали в отдел его 59-летнего коллегу, с места изъяли нож и пустую бутылку. По предварительным данным, двое петербуржцев отдыхали от работы, выпивая, в какой-то момент компания друг друга резко разонравилась.

    Задержанный получил протокол о мелком хулиганстве. В перспективе — возбуждение уголовного дела.

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    ДракаУдар ножом
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