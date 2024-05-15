В Петербурге умер электрик, получивший ожоги на заводе в Карелии

Рабочий, получивший ожоги на заводе в Карелии, скончался в Петербурге, куда его доставили вертолётом санитарной авиации. На предприятии мужчина упал в чан с горячей водой. Спасти его не удалось.
Как стало известно «Фонтанке» 15 мая,
Само происшествие, как сообщают местные СМИ, случилось еще 12 мая на Вяртсильском метизном заводе. Электромонтер проводил на предприятии ремонтные работы. Для этого забрался наверх, но сорвался и упал в емкость с кипятком.
Состояние пациента оценивали как тяжелое. После консультаций с НИИ скорой помощи имени Джанелидзе медики региона решили госпитализировать мужчину вертолетом в Петербург, сообщало издание «Карелия Ньюс» со ссылкой на министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова.
Инцидент привлек внимание Следственного комитета. Сотрудники регионального следственного управления начали проверку, в рамках которой опрашивают очевидцев и ответственных за соблюдение требований охраны труда.