В Петербурге умер электрик, получивший ожоги на заводе в Карелии

Рабочий, получивший ожоги на заводе в Карелии, скончался в Петербурге, куда его доставили вертолётом санитарной авиации. На предприятии мужчина упал в чан с горячей водой. Спасти его не удалось.



Как стало известно «Фонтанке» 15 мая, 51-летний житель Сортавалы умер во втором часу ночи в среду. Врачи зафиксировали у него ожог 72% тела.

Само происшествие, как сообщают местные СМИ, случилось еще 12 мая на Вяртсильском метизном заводе. Электромонтер проводил на предприятии ремонтные работы. Для этого забрался наверх, но сорвался и упал в емкость с кипятком.