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    В Петербурге умер электрик, получивший ожоги на заводе в Карелии

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    Рабочий, получивший ожоги на заводе в Карелии, скончался в Петербурге, куда его доставили вертолётом санитарной авиации. На предприятии мужчина упал в чан с горячей водой. Спасти его не удалось.

    Как стало известно «Фонтанке» 15 мая, 51-летний житель Сортавалы умер во втором часу ночи в среду. Врачи зафиксировали у него ожог 72% тела.

    Само происшествие, как сообщают местные СМИ, случилось еще 12 мая на Вяртсильском метизном заводе. Электромонтер проводил на предприятии ремонтные работы. Для этого забрался наверх, но сорвался и упал в емкость с кипятком.

    Состояние пациента оценивали как тяжелое. После консультаций с НИИ скорой помощи имени Джанелидзе медики региона решили госпитализировать мужчину вертолетом в Петербург, сообщало издание «Карелия Ньюс» со ссылкой на министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова.

    Инцидент привлек внимание Следственного комитета. Сотрудники регионального следственного управления начали проверку, в рамках которой опрашивают очевидцев и ответственных за соблюдение требований охраны труда.

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