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    Умер народный артист России Олег Леваков

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    В Петербурге на 77-м году жизни скончался народный артист России, режиссер-постановщик Олег Александрович Леваков. Об этом вечером 15 мая сообщил Театр имени Ленсовета, в котором Леваков служил с 1974 года.

    «Зрители навсегда запомнили яркие роли Олега Левакова в спектаклях "Старший сын", "Как нарисовать птицу", "Бесприданница", "Трубадур и его друзья", "Левша", "Вишневый сад", <...> "Калигула", "Поживем — увидим!", "Фредерик, или Бульвар преступлений", "Шутки Птушкиной", "Ревизор", "Синьор из высшего общества", "Двенадцатая ночь" и многие-многие другие», — сказано в сообщении в официальном сообществе Театра в соцсети «ВКонтакте ».

    Как режиссер Леваков поставил в театре спектакли «Трамвай "Желание"», «Банан», «Смешные деньги», «Свободная пара», «Цилиндр», «Чайка», «Смешанные чувства», «Без вины виноватые» и другие.

    Фильмография Олега Левакова насчитывает более 80 работ, включая роли в детективных сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».

    Прощание с Олегом Леваковым пройдет 18 мая.
    С 11:00 до 12:30 — гражданская панихида на сцене Театра имени Ленсовета. Вход свободный.
    В 13:00 — отпевание в Соборе Владимирской иконы Божией Матери (Владимирский пр. 20)
    Похоронят артиста на Ковалевском кладбище.

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    Умер Олег Леваков
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