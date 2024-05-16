В прогноз погоды в Петербурге ворвались дождь и сильный ветер

Синоптики скорректировали прогноз погоды на сегодня: в нём появился дождь. Но хорошую погоду он не испортит. И в субботу в городе будет совсем по-летнему.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 мая в городе переменная облачность, в конце дня местами небольшой кратковременный дождь, ветер умеренный. Воздух днём прогреется до 18–20 градусов, на побережье Финского залива местами до 15.
Сегодня регион останется под влиянием тёплого сектора циклонического вихря. В такой ситуации, при переменной облачности местами, преимущественно во второй половине дня, пройдут кратковременные дожди и усилится ветер — западный, 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».
В пятницу, 17 мая, ожидается 17–19 градусов, без существенных осадков. А в субботу, 18 мая, совсем летние 22–24 градуса.