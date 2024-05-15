Объявлена дата и участники концерта «Классика на Дворцовой» - от Италии до ЮАР

Фото: Евгений Егоров Поделиться Поделиться





Традиционный концерт «Классика на Дворцовой», который станет кульминационным событием празднования Дня города в Петербурге, пройдет 31 мая - объявили организаторы. 120 музыкантов — Академический симфонический оркестр петербургской Филармонии и Концертный хор Санкт-Петербурга — исполнят на сцене популярные фрагменты мировой и российской классики. За дирижерский пульт встанет дирижер Артем Абашев (до января 2022 года — главный дирижер и музыкальный руководитель Пермского театра оперы и балета).



Главной звездой вечера станет уже знакомый слушателям «Классики на Дворцовой» итальянский тенор Витторио Григоло, которого называют «оперным Сорвиголовой»: два года назад он, среди прочего, пел под петербургским небом песню Фредди Меркьюри «Show must go on». Любовь к высоким темпам — у него с детства: он мечтал стать пилотом «Формулы-1», собрал целый парк гоночных авто и порой садится за штурвал самолета. А еще занимается живописью и скульптурой, пишет стихи и сочиняет музыку.

Фото: Станислав Левшин Поделиться Поделиться





Еще одна звезда концерта — выпускница Ереванской консерватории Джулиана Григорян. Сопрано вошла в список «Топ-10 восходящих звезд» по версии портала OperaWire, получила I премию и Приз зрительских симпатий на Всемирном вокальном конкурсе Operalia, а еще — стала участницей молодежной программы Нью-Йоркской «Метрополитен-оперы».

Ее коллега из ЮАР Пумеза Матшикиза, солистка Штутгартской оперы, родилась в Кейптауне времен апартеида, вместе с мамой и братьями нередко переезжала с места на место, спала на полу и жила в трущобах. Но однажды, услышав по радио оперу Моцарта, решила, что научится так же петь. Занималась сама, тайком, и нотную грамоту узнала только в 21 год, поступив на музыкальный факультет. Дальше — дело случая — ее заметили, пригласили в Лондон учиться в Королевском колледже музыки и петь в Ковент-гарден.



Из джаза пришла в классику израильское меццо-сопрано Майя Гоур — оперу она открыла для себя тоже лишь в 20 лет, а до того выступала по клубам. Пройдя образование в Нью-Йорке, она стала солисткой Кельнской оперы.

К ним на концерте примкнет бразильский бас Матеус Франца, начинавший в труппе театра Сан-Паулу, а в 2021 году дебютировавший в Европе и тут же ставший ведущим солистом Оперы Берна (Швейцария).



предоставлено организаторами

Впервые на «Классике» выступят и некоторые российские певцы — петербурженка Юлия Музыченко (сопрано), обладатель Гран-При Международного конкурса вокалистов Хосе Каррераса тенор Игорь Морозов, финалист престижнейшего мирового вокального конкурса Operalia баритон Семен Антаков. Особый гость программы этого года — виолончелист Борислав Струлёв



Драйва и движения представлению добавят танцовщики Театра балета имени Леонида Якобсона, команда «Вера» из Тюмени и Танцевально-спортивный клуб «Дуэт» из Перми, шоу-балеты «Антре» и «Триумф», команда по художественной гимнастике Московской школы олимпийского резерва «Север».



Фото: Евгений Егоров Фото: Евгений Егоров Поделиться Поделиться





Начало в 21.30. Вход свободный. 6+