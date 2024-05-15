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    Житель Гатчины проткнул себе сердце ножом, пока чистил корюшку, и сам доехал до больницы

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    Удивительный случай произошел в Гатчине — житель проткнул себе сердце ножом. Врачам удалось его спасти. Историю рассказали в пресс-службе администрации Ленобласти в среду, 15 мая.

    Известно, что мужчина чистил корюшку и случайно проткнул себе сердце. С ножом в правом желудочке он самостоятельно добрался до Гатчинской больницы, где его встретили хирурги Павел Горохов и Антон Пак. Они провели непростую операцию на постоянно сокращающемся сердце.

    Хирурги Гатчинской больницы
    Хирурги Гатчинской больницыФото: тг-канал Админка Ленобласти
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    В итоге мужчину спасли. Сейчас он чувствует себя хорошо и находится в сознании, добавили в администрации региона.

    В декабре прошлого года «Фонтанка» рассказывала, как в торговом центре девятилетняя девочка упала на пакет с мамиными принадлежностями для рукоделия и проткнула легкое спицей.

    Хирурги Гатчинской больницы
    Хирурги Гатчинской больницыФото: тг-канал Админка Ленобласти

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