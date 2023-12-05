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    Спица для вязания проткнула легкое девочке из Петербурга в ТРК «Лео Молл»

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    Врачи больницы Святой Марии Магдалины спасают девятилетнюю девочку из Петербурга. Третьеклассница в понедельник вечером упала на пакет с мамиными принадлежностями для рукоделия. Об этом «Фонтанке» стало известно 5 декабря.

    Инцидент произошел в ТРК «Лео Молл» на Планерной улице. Вечером мама с дочкой зашли туда за покупками. В какой-то момент девочка запнулась и упала прямо на пакет, в котором лежали спицы. Одна из них проткнула школьнице легкое. В тяжелом состоянии пострадавшую доставили в больницу и поместили в реанимацию.

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