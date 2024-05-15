Реклама

    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 15

    1 м/с, зап

    767мм

    52%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd91.26eur98.83
    Реклама

    Бастрыкин заинтересовался нападением питбуля на петербурженку

    990
    2 комментария

    Председателю СКР Александру Бастрыкину будет доложено о ходе процессуальной проверки по факту нападения собаки на пенсионерку в Петербурге. Об этом 15 мая сообщает официальный тг-канал Следственного комитета РФ.

    Напомним, инцидент произошел накануне на улице Школьной в Приморском районе Петербурга.

    "Фонтанка" рассказывала об этом случае - женщина стала жертвой нападения соседского питбуля. Его 63-летняя горожанка встретила на лестничной площадке.

    На пенсионерку набросилась собака из соседней квартиры. В результате пострадавшая получила множественные укушенные и рваные раны от зубов питбуля. Пострадали левая кисть и правая голень.

    Глава СКР поручил и.о. руководителя ГСУ СК по Петербургу Максиму Хлюпину представить доклад о ходе проверки.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПитбульСобака напала на женщину
    ЛАЙК3
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close