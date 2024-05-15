Бастрыкин заинтересовался нападением питбуля на петербурженку

Председателю СКР Александру Бастрыкину будет доложено о ходе процессуальной проверки по факту нападения собаки на пенсионерку в Петербурге. Об этом 15 мая сообщает официальный тг-канал Следственного комитета РФ.

Напомним, инцидент произошел накануне на улице Школьной в Приморском районе Петербурга.

"Фонтанка" рассказывала об этом случае - женщина стала жертвой нападения соседского питбуля. Его 63-летняя горожанка встретила на лестничной площадке.



На пенсионерку набросилась собака из соседней квартиры. В результате пострадавшая получила множественные укушенные и рваные раны от зубов питбуля. Пострадали левая кисть и правая голень.

