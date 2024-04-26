Свистать всех наверх! Через 5 дней открывается регистрация на фестиваль сапсерфинга «Пиратская гавань» в Выборге

Внимание всем любителям сапсерфинга, которым не хватает романтики в наши суровые будни! Через 5 дней — 1 мая — открывается регистрация на наш фестиваль «Пиратская гавань» . В этом году он пройдет 6 июля в Выборге.

В прошлом году сап-карнавал впервые вышел за границы Петербурга и отправился в Ленинградскую область, где прошел первый фестиваль в пиратском стиле. В этом году мы снова ждем всех витальеров — пиратов Балтийского моря и просто любителей активного отдыха на сапах — на карнавальном заплыве в акватории гавани у Выборгского замка. Протяженность маршрута — около 7 км.

Стать «пиратами» на один день могут только сапсерферы старше 18 лет. Участие в фестивале бесплатное, но необходимо обязательно зарегистрироваться на сайте!



Пока вы решаете, каким пиратом на нашем празднике стать, посмотрите, как проходил фестиваль в прошлом году.