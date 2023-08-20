Первый фестиваль сапсерфинга в Выборге завершился. Посмотрите, как это было

Фестиваль сапсерфинга «Пиратская гавань» 20 августа подошел к концу. В карнавальном заплыве по Выборгскому заливу приняли участие полторы тысячи человек.
«Фестиваль на самом деле очень крутой. Мне кажется, что Выборг — самая подходящая точка для таких фестивалей. Здесь такая смесь архитектуры, духа рыцарства, а теперь еще и духа пиратства. И, конечно, люди, которые подхватили нашу идею с пиратами, — это, конечно, бомба. Смотришь и диву даешься», — поделился своими впечатлениями генеральный директор городского портала «Фонтанка.ру» Дмитрий Витковский.
Самым ярким участникам фестиваля достались подарки. На
В номинациях «Лучший костюм» и «Лучшее оформление сапа» победителей было сразу по три. За костюмы наградили прекрасную пиратку Евгению Щербакову, Анастасию Сковородникову в платье пиратской принцессы и Александра Степанова, который плыл вместе с сундуками с сокровищами.
Победителями во второй номинации стали Ирина Еремина, чью доску захватил кракен, Галина и Андрей Луцкие на сапомаране и три маленьких пирата, которые ждали их на берегу, а также Екатерина Четверткова на корабле «Феникс».
Еще четверых человек жюри наградили спецпризом. Так на «Пиратской гавани» отметили пиратскую Джоконду Ольгу Белову, Елену Зимину и ее попугая Карлушу, двух четвероногих пиратов и их хозяйку Кристину Соломину и Ольгу Лебедеву, которая плыла в образе Синей бороды.
Не забыли и самых внимательных: двадцати первым прошедшим «Пиратский квест» выдали по дублону, который можно было обменять на фестивальную символику.
Путь длиной в