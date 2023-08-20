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    Фонтанка SUP

    Первый фестиваль сапсерфинга в Выборге завершился. Посмотрите, как это было

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    2 комментария

    Фестиваль сапсерфинга «Пиратская гавань» 20 августа подошел к концу. В карнавальном заплыве по Выборгскому заливу приняли участие полторы тысячи человек.

    «Фестиваль на самом деле очень крутой. Мне кажется, что Выборг — самая подходящая точка для таких фестивалей. Здесь такая смесь архитектуры, духа рыцарства, а теперь еще и духа пиратства. И, конечно, люди, которые подхватили нашу идею с пиратами, — это, конечно, бомба. Смотришь и диву даешься», — поделился своими впечатлениями генеральный директор городского портала «Фонтанка.ру» Дмитрий Витковский.

    Фото: Олег Мясоедов / «Фонтанка.ру»
    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
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    Самым ярким участникам фестиваля достались подарки. На sup-досках в «Пиратской гавани» можно было встретить грозных пиратов и моряков, изящных дам и коварных русалок. Командором фестиваля стал Александр Жуков, отправившийся в плавание на собственной «Черной жемчужине», а королевой — Виктория Егорова в шикарном бело-красном платье. Александру и Виктории торжественно вручили sup-доски.

    В номинациях «Лучший костюм» и «Лучшее оформление сапа» победителей было сразу по три. За костюмы наградили прекрасную пиратку Евгению Щербакову, Анастасию Сковородникову в платье пиратской принцессы и Александра Степанова, который плыл вместе с сундуками с сокровищами.

    Победителями во второй номинации стали Ирина Еремина, чью доску захватил кракен, Галина и Андрей Луцкие на сапомаране и три маленьких пирата, которые ждали их на берегу, а также Екатерина Четверткова на корабле «Феникс».

    Еще четверых человек жюри наградили спецпризом. Так на «Пиратской гавани» отметили пиратскую Джоконду Ольгу Белову, Елену Зимину и ее попугая Карлушу, двух четвероногих пиратов и их хозяйку Кристину Соломину и Ольгу Лебедеву, которая плыла в образе Синей бороды.

    Не забыли и самых внимательных: двадцати первым прошедшим «Пиратский квест» выдали по дублону, который можно было обменять на фестивальную символику.

    Путь длиной в 6 километров прошел через визитную карточку Выборга — башню святого Олафа, Петровский мост и остров Двойник. Карнавал организовал городской портал «Фонтанка.ру» при поддержке губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

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    Комментарии 2

    Гость20 Авг 2023 в 15:42
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