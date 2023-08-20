Первый фестиваль сапсерфинга в Выборге завершился. Посмотрите, как это было

«Фестиваль на самом деле очень крутой. Мне кажется, что Выборг — самая подходящая точка для таких фестивалей. Здесь такая смесь архитектуры, духа рыцарства, а теперь еще и духа пиратства. И, конечно, люди, которые подхватили нашу идею с пиратами, — это, конечно, бомба. Смотришь и диву даешься», — поделился своими впечатлениями генеральный директор городского портала «Фонтанка.ру» Дмитрий Витковский.

Фестиваль сапсерфинга «Пиратская гавань» 20 августа подошел к концу. В карнавальном заплыве по Выборгскому заливу приняли участие полторы тысячи человек.

Самым ярким участникам фестиваля достались подарки. На sup-досках в «Пиратской гавани» можно было встретить грозных пиратов и моряков, изящных дам и коварных русалок. Командором фестиваля стал Александр Жуков, отправившийся в плавание на собственной «Черной жемчужине», а королевой — Виктория Егорова в шикарном бело-красном платье. Александру и Виктории торжественно вручили sup-доски .

В номинациях «Лучший костюм» и «Лучшее оформление сапа» победителей было сразу по три. За костюмы наградили прекрасную пиратку Евгению Щербакову, Анастасию Сковородникову в платье пиратской принцессы и Александра Степанова, который плыл вместе с сундуками с сокровищами.

Победителями во второй номинации стали Ирина Еремина, чью доску захватил кракен, Галина и Андрей Луцкие на сапомаране и три маленьких пирата, которые ждали их на берегу, а также Екатерина Четверткова на корабле «Феникс».