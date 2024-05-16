На Гашека, где в промоину попала машина, отремонтировали трубу

Ремонт трубы на улице Ярослава Гашека, 21, во Фрунзенском районе Петербурга завершился к утру 16 мая с опережением нормативных сроков. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».



В 3 часа ночи закончились сварочные работы. Работали четыре аварийно-ремонтных бригады в составе 19 человек и пяти единиц специальной техники. Они заменили 2,5 с лишним метра ненадежного трубопровода, после чего провели диагностику и подключили новый участок. В 5:50 была восстановлена циркуляция, и систему перевели в штатный режим. Днём подрядчики восстановят нарушенное благоустройство.

