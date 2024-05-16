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    На Гашека, где в промоину попала машина, отремонтировали трубу

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    Фото: Прокуратура Петербурга
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    Ремонт трубы на улице Ярослава Гашека, 21, во Фрунзенском районе Петербурга завершился к утру 16 мая с опережением нормативных сроков. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

    В 3 часа ночи закончились сварочные работы. Работали четыре аварийно-ремонтных бригады в составе 19 человек и пяти единиц специальной техники. Они заменили 2,5 с лишним метра ненадежного трубопровода, после чего провели диагностику и подключили новый участок. В 5:50 была восстановлена циркуляция, и систему перевели в штатный режим. Днём подрядчики восстановят нарушенное благоустройство.

    Напомним, коммунальная авария случилась днем 15 мая на улице Ярослава Гашека у перекрестка с Загребским бульваром. В яму с горячей водой провалился легковой автомобиль (смотрите фото и видео). Пострадал мужчина, который пытался спасти свою машину. От госпитализации он отказался.

    Энергетики напоминают: в случае парения или вытекания горячей воды на поверхность не подвергайте свою жизнь опасности, не пытайтесь пройти или проехать по затопленным улицам.

    Фото: Прокуратура Петербурга

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    Прорыв трубыТеплосетьТеплосеть Санкт-ПетербургаКоммунальная авария
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