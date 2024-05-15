Двойной прорыв. По Нахимова потекла горячая вода, на Гашека в дыру с кипятком ушел автомобиль

Очевидцы сообщают о коммунальных авариях сразу в двух районах Петербурга: на Васильевском острове и в Купчино. Во второй в яму с горячей водой провалился автомобиль.
На улице Ярослава Гашека, возле перекрестка с Загребским бульваром, прорвало трубу с горячей водой, а на дороге образовались провалы в асфальте, сообщает читатель «Фонтанки». Один легковой автомобиль ушел в яму с кипятком почти полностью.
читатель «Фонтанки» Андрей
Судя по видео, опасное место огородили. По словам читателей, на место прибыли сотрудники МЧС, на некоторых участках дороги перекрыли движение. Жителей предупреждают об опасности через громкоговорители.
Как уточняет ГУ МЧС по Петербургу, прорвало трубу центрального отопления диаметром
Одновременно еще один прорыв произошел на улице Нахимова, неподалеку от Прибалтийской площади. Горячая вода разлилась по проезжей части. Водители объезжают парящие лужи. О провалах на этом участке не сообщается.
«Фонтанка.ру»
Как сообщили «Фонтанке» в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», в 1