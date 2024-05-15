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    Двойной прорыв. По Нахимова потекла горячая вода, на Гашека в дыру с кипятком ушел автомобиль

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    1 комментарий
    Фото: читатель «Фонтанки» Александр
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    Очевидцы сообщают о коммунальных авариях сразу в двух районах Петербурга: на Васильевском острове и в Купчино. Во второй в яму с горячей водой провалился автомобиль.

    На улице Ярослава Гашека, возле перекрестка с Загребским бульваром, прорвало трубу с горячей водой, а на дороге образовались провалы в асфальте, сообщает читатель «Фонтанки». Один легковой автомобиль ушел в яму с кипятком почти полностью.

    читатель «Фонтанки» Андрей

    Судя по видео, опасное место огородили. По словам читателей, на место прибыли сотрудники МЧС, на некоторых участках дороги перекрыли движение. Жителей предупреждают об опасности через громкоговорители.

    Как уточняет ГУ МЧС по Петербургу, прорвало трубу центрального отопления диаметром 250 мм. Площадь зоны разлива составляет 2000 квадратных метров. Из опасной зоны эвакуировали 11 автомобилей, еще семь остаются в воде, включая провалившийся в промоину. Абонентов не отключали, поскольку отопительный сезон уже завершился.

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    Одновременно еще один прорыв произошел на улице Нахимова, неподалеку от Прибалтийской площади. Горячая вода разлилась по проезжей части. Водители объезжают парящие лужи. О провалах на этом участке не сообщается.

    «Фонтанка.ру»

    Как сообщили «Фонтанке» в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», в 16 часов поступило сообщение о дефекте возле дома 15 по улице Нахимова. В 16:20 специалисты были на месте и локализовали прорыв. Сейчас организовывают ремонт. Работы продлятся до 5 часов утра 16 мая. Горячее водоснабжение на время устранения дефекта подается по резервной схеме.

    Фото: читатель «Фонтанки» Александр

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