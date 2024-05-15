Двойной прорыв. По Нахимова потекла горячая вода, на Гашека в дыру с кипятком ушел автомобиль

Очевидцы сообщают о коммунальных авариях сразу в двух районах Петербурга: на Васильевском острове и в Купчино. Во второй в яму с горячей водой провалился автомобиль.



На улице Ярослава Гашека, возле перекрестка с Загребским бульваром, прорвало трубу с горячей водой, а на дороге образовались провалы в асфальте, сообщает читатель «Фонтанки». Один легковой автомобиль ушел в яму с кипятком почти полностью.