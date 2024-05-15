Аномалия на дорогах Петербурга нарастила пробки к вечеру

На дорогах Петербурга вечером 15 мая сохраняется дневная тенденция к аномально плотным пробкам. При этом кольцевую, которая весь день стоит в заторах в зонах ремонта, догоняют и другие магистрали.
По данным «Яндекс.Пробок», уже в начале шестого часа вечера загруженность петербургских дорог выросла до
Одними из наиболее загруженных дорог вечером оказались участок Кубинская улица — Митрофаньевское шоссе в сторону центра и проспект Маршала Жукова из центра. Там скопились
Пробки также собрались на Московском шоссе в область и Петрозаводском шоссе в город. И по-прежнему «бордовые» пробки стоят на КАД — на тех же участках, что и утром или днем.