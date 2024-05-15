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    Аномалия на дорогах Петербурга нарастила пробки к вечеру

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    На дорогах Петербурга вечером 15 мая сохраняется дневная тенденция к аномально плотным пробкам. При этом кольцевую, которая весь день стоит в заторах в зонах ремонта, догоняют и другие магистрали.

    По данным «Яндекс.Пробок», уже в начале шестого часа вечера загруженность петербургских дорог выросла до 7 баллов. Это на 1 балл больше обычного для вечера среды. И в ближайший час свободнее на дорогах не станет.

    Одними из наиболее загруженных дорог вечером оказались участок Кубинская улица — Митрофаньевское шоссе в сторону центра и проспект Маршала Жукова из центра. Там скопились 9-балльные пробки. В заторе длиной 4,8 километра встали Пироговская, Выборгская и Ушаковская набережные. Пробка тянется от Литейного моста до улицы Академика Крылова.

    Пробки также собрались на Московском шоссе в область и Петрозаводском шоссе в город. И по-прежнему «бордовые» пробки стоят на КАД — на тех же участках, что и утром или днем.

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    ПетербургПробки
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