Аномалия на дорогах Петербурга нарастила пробки к вечеру

На дорогах Петербурга вечером 15 мая сохраняется дневная тенденция к аномально плотным пробкам. При этом кольцевую, которая весь день стоит в заторах в зонах ремонта, догоняют и другие магистрали.



По данным «Яндекс.Пробок», уже в начале шестого часа вечера загруженность петербургских дорог выросла до 7 баллов . Это на 1 балл больше обычного для вечера среды. И в ближайший час свободнее на дорогах не станет.