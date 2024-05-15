Реклама

    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 17

    2 м/с, ю-з

    767мм

    44%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd91.36eur98.67
    Реклама
    СРОЧНО

    Аномальные пробки в Петербурге

    Аномальные пробки внезапно образовались в Петербурге

    6359
    8 комментариев
    ПоделитьсяПоделиться

    Аномально высокую загруженность дорог регистрирует «Яндекс» в Петербурге днём 15 мая. После полудня в городе держатся 5 баллов, хотя обычно в это время суток бывает 4 балла, а иногда даже 3.

    Пробки, судя по карте «Яндекса», есть и в центре города (на Садовой, Невском, Литейном, набережных Невы, Обводном), на других магистралях, а также на трёх участках КАД. На улице Комсомола, напомним, затор образовался из-за пожара.

    ПоделитьсяПоделиться

    Загруженность дорог Петербурга обычно повышается в дни сильных осадков, но сегодня не так. Вероятно, одной из важных причин стали дорожные работы. В частности, на КАД начался сезон ремонтов.

    Именно кольцевая сегодня обеспечивает Петербург нехарактерно плотными пробками с самого утра. После часа дня, например, фиксируют затор в 4,4 километра на внешнем кольце от Московского шоссе до Софийской улицы и пробку в 13,2 километра от Дачного проспекта до Красносельского шоссе.

    При этом в утренний час пик, как и накануне вечером, загруженность дорог в Петербурге соответствовала обычным 6 баллам. Из городских дорог самыми загруженными утром 15 мая были Заневский проспект и проспект Косыгина в центр, Московское шоссе в центр, а также Ленинский проспект к Маршала Жукова. А вот верхние строчки топа самых больших пробок что утром, что вечером оккупировала КАД. Утренний список выглядит так:

    • затор в 13,2 км на внутреннем кольце КАД от Дачного проспекта до Красносельского шоссе;
    • 9-километровая пробка на внешнем кольце КАД от реки Оккервиль до Рябовского шоссе;
    • пробка в 7,3 км на внешнем кольце КАД от Пулковского шоссе до Софийской улицы;
    • 5,5-километровый затор на Пулковском шоссе от мемориального комплекса «Пулковский Рубеж» до КАД;
    • пробка в 5,4 км на Колтушском шоссе и проспекте Косыгина от поворота к логистическому складу до Индустриального проспекта.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургПробки
    ЛАЙК2
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close