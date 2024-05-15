Аномальные пробки внезапно образовались в Петербурге

Аномально высокую загруженность дорог регистрирует «Яндекс» в Петербурге днём 15 мая. После полудня в городе держатся 5 баллов, хотя обычно в это время суток бывает 4 балла, а иногда даже 3.



Пробки, судя по карте «Яндекса», есть и в центре города (на Садовой, Невском, Литейном, набережных Невы, Обводном), на других магистралях, а также на трёх участках КАД. На улице Комсомола, напомним, затор образовался из-за пожара.