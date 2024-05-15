Аномальные пробки внезапно образовались в Петербурге

Аномально высокую загруженность дорог регистрирует «Яндекс» в Петербурге днём 15 мая. После полудня в городе держатся 5 баллов, хотя обычно в это время суток бывает 4 балла, а иногда даже 3.
Пробки, судя по карте «Яндекса», есть и в центре города (на Садовой, Невском, Литейном, набережных Невы, Обводном), на других магистралях, а также на трёх участках КАД. На улице Комсомола, напомним, затор образовался из-за пожара.
Загруженность дорог Петербурга обычно повышается в дни сильных осадков, но сегодня не так. Вероятно, одной из важных причин стали дорожные работы. В частности, на КАД начался сезон ремонтов.
Именно кольцевая сегодня обеспечивает Петербург нехарактерно плотными пробками с самого утра. После часа дня, например, фиксируют затор в 4,4 километра на внешнем кольце от Московского шоссе до Софийской улицы и пробку в 13,2 километра от Дачного проспекта до Красносельского шоссе.
При этом в утренний час пик, как и накануне вечером, загруженность дорог в Петербурге соответствовала обычным 6 баллам. Из городских дорог самыми загруженными утром 15 мая были Заневский проспект и проспект Косыгина в центр, Московское шоссе в центр, а также Ленинский проспект к Маршала Жукова. А вот верхние строчки топа самых больших пробок что утром, что вечером оккупировала КАД. Утренний список выглядит так:
- затор в 13,2 км на внутреннем кольце КАД от Дачного проспекта до Красносельского шоссе;
- 9-километровая пробка на внешнем кольце КАД от реки Оккервиль до Рябовского шоссе;
- пробка в 7,3 км на внешнем кольце КАД от Пулковского шоссе до Софийской улицы;
- 5,5-километровый затор на Пулковском шоссе от мемориального комплекса «Пулковский Рубеж» до КАД;
- пробка в 5,4 км на Колтушском шоссе и проспекте Косыгина от поворота к логистическому складу до Индустриального проспекта.