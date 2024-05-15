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    Аномальные пробки в Петербурге

    150 человек эвакуировали из бизнес-центра «Финляндский». Виновник был мал, но создал большие проблемы

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    Небольшое возгорание в бизнес-центре «Финляндский» на улице Комсомола в Петербурге создало большие проблемы для водителей и работников в среду, 15 мая.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Как сообщает МЧС Петербурга, сообщение о пожаре поступило в 12:34. На шестом этаже в серверной горела обстановка на площади в один квадратный метр. Меньше чем через полчаса пожар ликвидировали, однако на улице Комсомола и ближайших дорогах успели собраться внушительные заторы.

    Фото: Яндекс.Карты
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    По предварительным данным «Фонтанки», из-за задымления администрации бизнес-центра пришлось эвакуировать 150 человек. Информации о пострадавших нет.

    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: Яндекс.Карты

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