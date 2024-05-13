Отложенная свадьба и школьник Матвей. В Смольном наградили тех, кто спасал пассажиров тонувшего автобуса

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Смольном торжественно наградили всех, кто принял участие в спасении пассажиров тонущего в Мойке автобуса. Среди них капитаны катеров, автомобилисты и туристы, приехавшие на майские праздники в Петербург. Самому младшему герою 10 лет, мальчик пытался эмоционально поддержать вытащенного из воды пенсионера, который позже останется единственным выжившим.



Награждение проводили в формате чаепития в Смольном. Стол сервировали блюдцами с пирожными и пирожками, которые на таких встречах никто никогда не ест. Официантки разливали по чашкам чай, но участники встречи не спешили его пить. Пара человек открыли бутылки с водой.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Остальные смирно ожидали начала. Даже 10-летний Матвей не притронулся к сладкому.

Приглашенные чувствовали себя неловко в зале Смольного с десятком телекамер и одетыми в костюмы чиновниками. Кто-то просто ждал и смотрел в одну точку, кто-то занял неестественную позу со слишком прямой спиной. Когда внезапно заиграл гимн, то все гости тут же встали. Но им быстро объяснили: «Это всего лишь репетиция».

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Матвей приехал в Петербург с отцом из Подольска на вторые майские выходные. Они посмотрели парад на Дворцовой площади. На следующий день взяли экскурсию по рекам и каналам и случайно стали свидетелями трагедии у Поцелуева моста.

Олег помогал вытаскивать людей из воды. На палубу подняли пожилого мужчину, который потеряет в этой аварии жену и станет единственным выжившим из пассажиров автобуса. Матвей пытался говорить с ним, как умеет в свои десять, подбодрить.

«Когда мы его вытащили из автобуса, он сразу начал спрашивать: «Где моя жена?» Я начал его успокаивать, что мы сейчас всех спасем», — рассказал мальчик.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На вопрос о том, было ли ему страшно, Матвей отвечает, исходя из полученного жизненного опыта: «Я себе уже бровь разбил один раз, у меня шрам. Некогда было бояться».

«Он просто видит, что папа рядом, и тоже ничего не боится», — добавил Олег.



Шахбан Джабраилов был одним из тех, кто добрался до крыши автобуса и помогал вытаскивать людей через люк. Фото, где он завернут в одеяло, публиковал депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев. «Ехал на молитву и по воле всевышнего оказался там», — сказал Джабраилов. На месте долго не размышлял, хотел быть полезным. Шахбан признался, что из-за трагедии ему пришлось перенести дату свадьбы. Праздник в семейном формате должен был состояться в ближайшие дни в Тамбовской области, а 10 мая Шахбан планировал выехать из Петербурга. Он прожил в сельской местности большую часть жизни и очень привязан к Тамбовщине.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Я жених, и все ждали меня», — отметил Шахбан. Теперь свадьба перенесена на ближайшие дни.



Шахбан — один из троих дагестанцев, участвовавших в спасательной операции. Всех троих денежно отметил президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв. Об этом сообщил сам Кремлев в своем телеграм-канале. Сумма там не указывалась, но в анонимных каналах утверждалось, что речь идет о трёх миллионах рублей для каждого. Материально поощренные подтвердили эту цифру «Фонтанке».

Ерхан Аханов приехал в Петербург из Казахстана. Работает в компании по доставке питьевой воды. По Поцелуеву мосту он проезжал на служебной машине.



«Хотел прыгнуть в воду, но очевидцы сказали, что это очень опасно и можно будет разбиться Я пошел за буксировочным тросом, который в машине находился, и зацепили этот трос об мост. И мы с ребятами начали поочередно спускаться, затем подплывать к автобусу, начали пытаться открывать люк, кого-то вытаскивать», — рассказал Аханов.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Он добавил, что у мужества и отваги нет национальности. «Птицы сильны крыльями, а люди дружбой. Хочу сказать этим, что мы все должны быть дружны, всегда протягивать руку помощи, никогда не проходить мимо», — добавил Аханов.



На многонациональность команды добровольных спасателей обратил внимание в своей речи и губернатор Александр Беглов. В своей речи он прошел от «одного из самых справедливых правителей» Петра Первого до событий сегодняшних дней на Украине.

«Сегодня Россия ведь не воюет с украинцами, американцами, англичанами, французами — нет. Сегодня Россия воюет с мировым злом», — отметил Беглов, рассуждая о героизме.



Градоначальник вручил 15 участникам спасательной операции наградные часы и знак отличия «За доблесть в спасении». Это петербургская региональная награда, учрежденная в 2020 году. Среди награжденных автомобилисты, оказавшиеся на мосту, капитаны катеров и туристы: Олег с сыном из Подольска и студент МГИМО Владимир.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





10 марта ушёл под воду 262-й лазурный автобус. Маршрут обслуживает ООО «Такси». На него заключен отдельный контракт, «Фонтанка» подробно изучила документы. Начальник автоколонны задержан, сегодня суд вынесет ему меру пресечения. Из восьми пассажиров затонувшего автобуса выжил только один, его перевели из реанимации в палату.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

