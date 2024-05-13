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    Автобус упал в Мойку

    Беглов наградил 15 человек, участвовавших в спасении людей из утонувшего автобуса

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Церемония награждения петербуржцев, участвовавших в спасении людей из тонувшего в Мойке автобуса, прошла в Смольном 13 мая. Губернатор Александр Беглов вручил героям знак отличия «За доблесть в спасении» и наградные часы.

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    Награду получили 15 человек. Это капитаны катеров и автомобилисты, оказавшиеся на месте происшествия.

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    Беглов поблагодарил отличившихся жителей города и поклонился им. Также губернатор выразил благодарность их родителям за воспитание детей.

    «Мы сегодня с вами тоже герои, потому что помогаем нашим воинам, которые принимают участие в специальной военной операции. Сегодня Россия ведь не воюет с украинцами, американцами, англичанами, французами — нет. Сегодня Россия воюет с мировым злом», — отметил он, рассуждая о героизме.

    «Фонтанка.ру»

    Всего в упавшем в реку Мойку автобусе № 262 в тот день, 10 мая, ехали восемь пассажиров, выжил один. Водителю, он был девятым, также удалось спастись. В первые же минуты на помощь бросились люди из проезжавших мимо автомобилей. Помочь пытались и экипажи проходивших мимо катеров. Но вода практически мгновенно заполнила салон автобуса, не оставив людям шанса на спасение. Водитель заключен под стражу. Кроме того, обвинение предъявлено начальнику автоколонны компании.

    О том, как Александру удалось спастись, читайте в нашем материале.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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