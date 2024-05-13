Беглов наградил 15 человек, участвовавших в спасении людей из утонувшего автобуса

Церемония награждения петербуржцев, участвовавших в спасении людей из тонувшего в Мойке автобуса, прошла в Смольном
Награду получили 15 человек. Это капитаны катеров и автомобилисты, оказавшиеся на месте происшествия.
Беглов поблагодарил отличившихся жителей города и поклонился им. Также губернатор выразил благодарность их родителям за воспитание детей.
«Мы сегодня с вами тоже герои, потому что помогаем нашим воинам, которые принимают участие в специальной военной операции. Сегодня Россия ведь не воюет с украинцами, американцами, англичанами, французами — нет. Сегодня Россия воюет с мировым злом», — отметил он, рассуждая о героизме.
«Фонтанка.ру»
Всего в упавшем в реку Мойку автобусе
О том, как Александру удалось спастись, читайте в нашем материале.