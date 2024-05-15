«Я врач, я не могу говорить такие слова». Бывший врач-педиатр не признала вину по делу о фейках про ВС РФ. Ей продлили арест на полгода

Тушинский районный суд Москвы начал рассмотрение по существу уголовного дела бывшего врача-педиатра,
Уголовное дело поручил возбудить глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. По версии следствия, свои мысли относительно действий Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции она высказала семилетнему пациенту и его маме в ходе приема. На переживания ребенка по погибшему в СВО отцу педиатр будто бы отреагировала насмешкой, сопроводив ее фразой о «правомерном характере действий вооруженных формирований Украины». Адвокат обвиняемой Оскар Черджиев уточнил, что вдова участника СВО не является потерпевшей по делу, а находится в статусе свидетеля.
В ходе заседания Надежда Буянова заявила, что не признает вину, поскольку в кабинете не велась аудиозапись и, по ее словам, нет никаких подтверждений, что разговор с юным пациентом имел место быть. Бывший врач сказала, что ей непонятно, на каком основании мама мальчика ее обвинила.
«Могу перекреститься. Я врач, я не могу говорить такие слова», — добавила обвиняемая.
Напомним, ранее Надежда Буянова и ее адвокат просили назначить запрет определенных действий, поясняя, что она «человек в возрасте», у которого есть проблемы со здоровьем.