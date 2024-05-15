«Я врач, я не могу говорить такие слова». Бывший врач-педиатр не признала вину по делу о фейках про ВС РФ. Ей продлили арест на полгода

Тушинский районный суд Москвы начал рассмотрение по существу уголовного дела бывшего врача-педиатра, 68-летней Надежды Буяновой, которую обвиняют в распространении фейков про ВС РФ (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ ). В ходе заседания по ходатайству следствия женщине продлили арест на полгода. Вину Надежда Буянова не признает в полном объеме, передает 15 мая РИА Новости.



Уголовное дело поручил возбудить глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. По версии следствия, свои мысли относительно действий Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции она высказала семилетнему пациенту и его маме в ходе приема. На переживания ребенка по погибшему в СВО отцу педиатр будто бы отреагировала насмешкой, сопроводив ее фразой о «правомерном характере действий вооруженных формирований Украины». Адвокат обвиняемой Оскар Черджиев уточнил, что вдова участника СВО не является потерпевшей по делу, а находится в статусе свидетеля.

