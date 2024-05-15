Реклама

    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 15

    1 м/с, зап

    767мм

    52%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd91.26eur98.83
    Реклама

    «Я врач, я не могу говорить такие слова». Бывший врач-педиатр не признала вину по делу о фейках про ВС РФ. Ей продлили арест на полгода

    4159
    30 комментариев

    Тушинский районный суд Москвы начал рассмотрение по существу уголовного дела бывшего врача-педиатра, 68-летней Надежды Буяновой, которую обвиняют в распространении фейков про ВС РФ (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ). В ходе заседания по ходатайству следствия женщине продлили арест на полгода. Вину Надежда Буянова не признает в полном объеме, передает 15 мая РИА Новости.

    Уголовное дело поручил возбудить глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. По версии следствия, свои мысли относительно действий Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции она высказала семилетнему пациенту и его маме в ходе приема. На переживания ребенка по погибшему в СВО отцу педиатр будто бы отреагировала насмешкой, сопроводив ее фразой о «правомерном характере действий вооруженных формирований Украины». Адвокат обвиняемой Оскар Черджиев уточнил, что вдова участника СВО не является потерпевшей по делу, а находится в статусе свидетеля.

    В ходе заседания Надежда Буянова заявила, что не признает вину, поскольку в кабинете не велась аудиозапись и, по ее словам, нет никаких подтверждений, что разговор с юным пациентом имел место быть. Бывший врач сказала, что ей непонятно, на каком основании мама мальчика ее обвинила.

    «Могу перекреститься. Я врач, я не могу говорить такие слова», — добавила обвиняемая.

    Напомним, ранее Надежда Буянова и ее адвокат просили назначить запрет определенных действий, поясняя, что она «человек в возрасте», у которого есть проблемы со здоровьем.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК5
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ43
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 30

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    30
    close