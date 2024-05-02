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    В московский суд поступило уголовное дело бывшего врача-педиатра о фейках про ВС РФ. Женщина арестована

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    В Тушинский суд Москвы поступило уголовное дело бывшего врача-педиатра Надежды Буяновой, которую обвиняют в распространении фейков про ВС РФ (п. «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ). Информация опубликована 2 мая на портале столичных судов общей юрисдикции.

    Ранее адвокат Надежды Буяновой сообщил, что суд изменил ей меру пресечения. По словам Оскара Черджиева, вместо запрета определенных действий женщине избрали заключение под стражу, пишет РИА Новости. По его словам, следствие указало на то, что она выехала из Москвы. Хотя, как утверждает адвокат, у Буяновой не было ограничений на передвижения, ей лишь запретили общаться с участниками процесса, пользоваться средствами связи и интернетом.

    Уголовное дело столичным коллегам поручил возбудить глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. В телеграм-каналах и СМИ распространилась информация о том, что детский врач столичной поликлиники якобы негативно отзывалась о действиях российской армии в ходе специальной военной операции. По версии следствия, свои мысли на этот счет она высказала семилетнему пациенту и его маме в ходе приема. На переживания ребенка по погибшему на СВО отцу педиатр будто бы отреагировала насмешкой, сопроводив ее фразой о «правомерном характере действий вооруженных формирований Украины».

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