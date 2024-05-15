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    Вратарь ЦСКА Тороп получил тяжелое сотрясение в матче с «Зенитом»

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    Вратарь футбольного клуба ЦСКА Владислав Тороп получил тяжелую травму в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России против «Зенита», который проходит 15 мая на «Газпром Арене».

    В первом тайме Тороп и защитник петербургской команды Нуралы Алип столкнулись головами в борьбе за мяч. У футболиста ЦСКА от удара пошла кровь из носа и ему пришлось покинуть поле.

    Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо в своем Telegram-канале написал, что у Торопа сотрясение мозга.

    «Владислав Тороп находится в сознании, но у него тяжелое сотрясение мозга. Сейчас на скорой везут в одну из ближайших клиник для диагностики», — написал Брейдо.

    Торпа в воротах заменид 19-летний Владимир Шайхутдинов.

    Напомним, что первый матч в Москве 6 мая завершился вничью 1:1.

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