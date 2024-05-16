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    На отремонтированной «Ладожской» сломался эскалатор. Люди толпились полчаса

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    На недавно открытой после ремонта станции метро «Ладожская» утром 16 мая произошёл технический сбой. Из-за этого в вестибюле скопилась толпа пассажиров.

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    «На "Ладожской" работает один эскалатор на спуск, проход затруднен», — рассказывали горожане в канале «Мегаполис» в начале восьмого.

    В 7:59 вход в вестибюль ограничили в связи с внеплановой остановкой эскалатора, сообщил «Организатор перевозок». К 8:26 эскалатор запустили и вернули станцию в обычный режим.

    Капремонт «Ладожской» вёлся с марта 2023 года, его стоимость составила 2,276 млрд рублей. Там полностью обновили вестибюль, заменили покрытие и светильники, отремонтировали эскалаторы, а также привели в порядок помещения Ладожского вокзала. Этой зимой, 30 января, станцию открыли после ремонта.

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