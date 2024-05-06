30 мая — круглый стол «По одежде встречают: что шьют и продают в России сегодня»

По итогам I квартала 2024 года на российский рынок вышли 8 иностранных брендов одежды. Предполагается, что в общей сложности на российский рынок могут выйти до 20 иностранных брендов в 2024 году. И это не только компании из Юго-Восточной Азии, но и европейские бренды. Таким образом, заполняются лакуны, освободившиеся после ухода ряда популярных марок одежды в 2022 году.



Параллельно развиваются и российские бренды. Крупные игроки расширили свое присутствие на освободившихся площадях торговых центров. Появляются и новые бренды, в частности в Петербурге развивается программа поддержки местных дизайнеров «Петербургский дизайн», в рамках которой открываются как магазины, где представлены разные бренды, так и отдельные магазины компаний — в том числе благодаря льготным займам. Кто и как одевает сегодня петербуржцев и россиян в целом — обсудим на круглом столе.

