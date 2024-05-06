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    30 мая — круглый стол «По одежде встречают: что шьют и продают в России сегодня»

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    По итогам I квартала 2024 года на российский рынок вышли 8 иностранных брендов одежды. Предполагается, что в общей сложности на российский рынок могут выйти до 20 иностранных брендов в 2024 году. И это не только компании из Юго-Восточной Азии, но и европейские бренды. Таким образом, заполняются лакуны, освободившиеся после ухода ряда популярных марок одежды в 2022 году.

    Параллельно развиваются и российские бренды. Крупные игроки расширили свое присутствие на освободившихся площадях торговых центров. Появляются и новые бренды, в частности в Петербурге развивается программа поддержки местных дизайнеров «Петербургский дизайн», в рамках которой открываются как магазины, где представлены разные бренды, так и отдельные магазины компаний — в том числе благодаря льготным займам. Кто и как одевает сегодня петербуржцев и россиян в целом — обсудим на круглом столе.

    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Каково соотношение импортной и российской одежды на полках магазинов сегодня? Растет ли объем российских брендов?
    • Какие новые магазины, новые иностранные бренды появляются в торговых центрах?
    • Поддержка государством швейного производства и продажи одежды отечественных компаний. Какие меры наиболее эффективны? Как влияют программы поддержки местных дизайнеров на развитие модной индустрии в России?
    • Какие изменения в потребительском поведении россиян можно наблюдать в контексте выбора одежды?
    • Какие стратегии маркетинга используются компаниями для привлечения потребителей к своим брендам?
    • Борьба с контрафактом и подделкой известных брендов.
    • Каковы преимущества и недостатки у российских брендов по сравнению с иностранными на современном рынке одежды? Какие вызовы стоят перед отечественными дизайнерами при конкуренции с иностранными брендами на рынке одежды?
    • Будущее рынка одежды в России.

    К участию в круглом столе приглашаются: производители одежды; экспортеры и дистрибьюторы зарубежных брендов одежды; торговые центры, маркетплейсы; профильные объединения и ассоциации.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру».

    Круглый стол пройдет в 16:00 30 мая 2024 года.

    По вопросам участия обращаться:

    Таисия Абрамова, +7 (911) 734–60–50 t.abramova@fontanka.ru

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