Солнце может вызвать новый геомагнитный шторм

Две вспышки высшего класса произошли на Солнце в среду: первое событие уровня Х3,3 было около полудня, а второе — X2,9 — между 17 и 18 часами по московскому времени. Важно, что последний взрыв наблюдался не на правом краю солнечного диска, где скрылась область 3664, породившая самую сильную магнитную бурю в этом веке, а на левом краю, где вообще пока не видно ни одной группы пятен. Вероятно, там, за горизонтом, находится новая крупная область, и она движется в сторону Земли. Об этом 16 мая сообщает центр «ФОБОС».



Пока нет информации ни о размерах, ни о структуре этой области. Сегодня Солнце повернётся к нам этой стороной, и область появится в поле зрения телескопов и других средств наблюдения.

