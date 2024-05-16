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    Солнце может вызвать новый геомагнитный шторм

    1964
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    Две вспышки высшего класса произошли на Солнце в среду: первое событие уровня Х3,3 было около полудня, а второе — X2,9 — между 17 и 18 часами по московскому времени. Важно, что последний взрыв наблюдался не на правом краю солнечного диска, где скрылась область 3664, породившая самую сильную магнитную бурю в этом веке, а на левом краю, где вообще пока не видно ни одной группы пятен. Вероятно, там, за горизонтом, находится новая крупная область, и она движется в сторону Земли. Об этом 16 мая сообщает центр «ФОБОС».

    Пока нет информации ни о размерах, ни о структуре этой области. Сегодня Солнце повернётся к нам этой стороной, и область появится в поле зрения телескопов и других средств наблюдения.

    По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, новая вспышечная активность пока безобидна для Земли и её обитателей. Однако скоро эта область окажется точно на линии Солнце — Земля.

    Напомним, с 10 по 12 мая магнитосфера Земли пережила сильнейшее возмущение в XXI веке — из-за корональных выбросов массы на Солнце 7–9 мая. 10 мая магнитная буря превысила уровень G4, а после полуночи 11 мая достигла максимального G5. Область полярных сияний распространилась до 40 градусов северной широты. Вечером 14 мая была зафиксирована самая крупная вспышка в текущем 25-м цикле солнечной активности — уровня X8,7 (смотрите видео), она на нас не повлияет.

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