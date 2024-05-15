На Солнце новая вспышка уровня Х. На видео — выброс массы после предыдущей экстремальной вспышки

Солнечная вспышка уровня X3.4 произошла на Солнце сегодня, 15 мая. Её излучение было видно с Земли, но на нас она не повлияет. Ещё более мощная вспышка была вчера вечером — уровня X8.7 , самая крупная вспышка в текущем 25-м цикле солнечной активности.



Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН, вспышки порождает активная область № 3664 , которая более суток назад ушла с видимой части Солнца. Судя по всему, взрывы происходят на большой высоте над поверхностью звезды, их хорошо видно из-за края Солнца, хотя вызывающие их поверхностные структуры скрылись за горизонтом. Можно только гадать, какова их реальная мощность, поскольку значительная часть их излучения блокируется краем Солнца, а к Земле доходит лишь часть.

