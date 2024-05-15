На Солнце новая вспышка уровня Х. На видео — выброс массы после предыдущей экстремальной вспышки

Солнечная вспышка
Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН, вспышки порождает активная область
«Той части энергии, которая дошла до Земли в этот раз, даже в урезанном виде, хватает на
«Особенно интересным было бы, конечно, узнать реальный балл вчерашнего события, которое даже в частично поглощённом виде стало самым крупным с 2017 года. К сожалению, и эту информацию получить никогда не удастся», — отмечают в лаборатории.
Вчерашнюю супервспышку зафиксировали телескопы. Лаборатория публикует её видео. «Планеты Венера и Юпитер, которые видны на видео (в увеличенном виде из-за пересветки детектора), демонстрируют, насколько ничтожно малы размеры планет и даже самого Солнца (белый круг в центре) по сравнению в размерами выбрасываемых в космос плазменных облаков», — рассказывают учёные.
Напомним, с 10 по 12 мая магнитосфера Земли пережила сильнейшее возмущение в