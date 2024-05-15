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    На Солнце новая вспышка уровня Х. На видео — выброс массы после предыдущей экстремальной вспышки

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    Солнечная вспышка уровня X3.4 произошла на Солнце сегодня, 15 мая. Её излучение было видно с Земли, но на нас она не повлияет. Ещё более мощная вспышка была вчера вечером — уровня X8.7, самая крупная вспышка в текущем 25-м цикле солнечной активности.

    Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН, вспышки порождает активная область № 3664, которая более суток назад ушла с видимой части Солнца. Судя по всему, взрывы происходят на большой высоте над поверхностью звезды, их хорошо видно из-за края Солнца, хотя вызывающие их поверхностные структуры скрылись за горизонтом. Можно только гадать, какова их реальная мощность, поскольку значительная часть их излучения блокируется краем Солнца, а к Земле доходит лишь часть.

    «Той части энергии, которая дошла до Земли в этот раз, даже в урезанном виде, хватает на балл X3.4, что делает данное событие седьмым по силе в текущем цикле», — поясняют астрономы.

    «Особенно интересным было бы, конечно, узнать реальный балл вчерашнего события, которое даже в частично поглощённом виде стало самым крупным с 2017 года. К сожалению, и эту информацию получить никогда не удастся», — отмечают в лаборатории.

    Вчерашнюю супервспышку зафиксировали телескопы. Лаборатория публикует её видео. «Планеты Венера и Юпитер, которые видны на видео (в увеличенном виде из-за пересветки детектора), демонстрируют, насколько ничтожно малы размеры планет и даже самого Солнца (белый круг в центре) по сравнению в размерами выбрасываемых в космос плазменных облаков», — рассказывают учёные.

    Напомним, с 10 по 12 мая магнитосфера Земли пережила сильнейшее возмущение в XXI веке — из-за корональных выбросов массы на Солнце 7–9 мая. Нынешние вспышки на Землю так уже не повлияют.

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