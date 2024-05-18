Не лизать, а нюхать. Во Франции выпустили почтовую марку, которая пахнет как свежий багет

Почта Франции выпустила марки с ароматом багета. Об этом 18 мая пишет газета Le Figaro.



Таким образом Национальная почтовая служба решила отдать дань уважения багету как «жемчужине французской культуры», внесенной в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Le Figaro считает, что эта новость должна порадовать как филателистов, так и гурманов.

«День выбран не случайно, ведь это день Святого Оноре, покровителя пекарей. На марке, напечатанной в Булазаке в Дордони, французский багет обернут синей, белой и красной лентой. <...> Производство шести миллиардов багетов каждый год подтверждает его символический статус во французском кулинарном наследии», — сказано в публикации.