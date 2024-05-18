    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 24

    1 м/с, южн

    764мм

    28%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.99eur98.78

    Не лизать, а нюхать. Во Франции выпустили почтовую марку, которая пахнет как свежий багет

    212
    обсудить

    Почта Франции выпустила марки с ароматом багета. Об этом 18 мая пишет газета Le Figaro.

    Таким образом Национальная почтовая служба решила отдать дань уважения багету как «жемчужине французской культуры», внесенной в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Le Figaro считает, что эта новость должна порадовать как филателистов, так и гурманов.

    «День выбран не случайно, ведь это день Святого Оноре, покровителя пекарей. На марке, напечатанной в Булазаке в Дордони, французский багет обернут синей, белой и красной лентой. <...> Производство шести миллиардов багетов каждый год подтверждает его символический статус во французском кулинарном наследии», — сказано в публикации.

    Тираж марки — 594 тыс. экземпляров, каждая стоит €1,96. Чтобы почувствовать запах багета, марку нужно потереть.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Почтовая марка с ароматом багета
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close