Мы обязательно встретимся! Как помочь российским виноделам завоевать доверие рестораторов

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Отечественное вино уверенно обосновалось на магазинных полках, однако в картах ресторанов — особенно премиальных — его позиции еще не так прочны. Разбираемся, что мешает нашим брендам попадать не только в корзины покупателей, но и в бокалы поклонников высокой кухни.

Рестораны: эксклюзивный премиум в дефиците С технической точки зрения препятствий нет. «Если у компании есть лицензия, она может без проблем выйти на рынок и сама для себя определить, каким образом будет работать: либо пойти к кому-то в портфель через посредника-дистрибьютора, либо поставлять вино напрямую, — уточняет независимый эксперт и консультант по созданию винных карт Яна Литвинчук. — И сейчас становится все больше ресторанов, где работают профессиональные сомелье, а в карте есть раздел с российскими винами. Это касается в первую очередь Москвы и Петербурга. Но также активно подключаются регионы: Екатеринбург, Красноярск, Самара, Новосибирск, Волгоград, Сочи — география расширяется, отечественное вино пьют все больше».

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В то же время у нашего виноделия есть одна особенность, из-за которой его продукция зачастую не попадает в винные карты ресторанов, особенно если речь идет о высокой кухне. Как отмечает руководитель Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян, отечественные производители не склонны создавать узкие уникальные линейки, предназначенные исключительно для HoReCa.* В итоге ресторанам предлагают то же самое, что массово поставляется ретейлерам.

— Когда ассортимент пересекается, гость задает логичный вопрос: «Я могу купить это вино за 800 рублей, почему у вас в ресторане оно стоит 4000?» Большинство российских производителей перемешивают ретейл с HoReCa, а рестораны предпочитают не брать вина, которые есть в магазинах и супермаркетах. У наших виноделов все в порядке с качеством, но есть проблема с видением и маркетингом, — объясняет эксперт.

С импортными напитками такого смешения не возникает. Их привозят специально для ресторанов и в небольших количествах, так что сомелье может предложить гостям что-то достаточно редкое по соответствующей цене. На стороне зарубежных вин пока и инерция потребления. «Люди, которые платят за вино, охотнее выбирают Францию, Португалию, Испанию, а Россия оказывается в стороне. Поэтому владельцы ресторанов в большинстве своем понимают, что заработать на российских винах им будет гораздо сложнее, чем на том, что поставляется из-за границы», — признает Артур Саркисян.

Энотуризм: расширяем горизонты Продукция отечественных виноделен все еще нуждается в продвижении, и один из эффективных инструментов здесь — энотуры для сомелье, рестораторов и гурманов. Возможность посетить производство, увидеть, как рождается вино, оценить вкус — все это помогает изменить отношение к российским напиткам.

Популярное направление энотуризма — Краснодарский край. Здесь работает несколько десятков виноделен, и многие из них готовы принимать гостей. Маршрут можно построить так, чтобы побывать и на исторических, и на совсем молодых производствах. Где-то виноград растили и превращали в ароматный напиток еще до революции, а где-то все начиналось с советского винпункта 1950-х. Здесь есть интересное хозяйство, основанное в начале нулевых потомственным виноделом из Швейцарии, но есть и, к примеру, производство, запущенное в конце 2010-х российскими энтузиастами моносортовых вин.

Фото: iStock/serebryannikov Поделиться Поделиться





Экскурсии чаще всего включают посещение виноградников, о которых их хозяева готовы рассказать много интересного. Почему западный склон горы подходит для шираза, а восточный — для шардоне? Как на вкус ягод влияет морской ветер? Что будет, если посадить лозы очень тесно и не поливать? На начальном этапе винодельческого процесса существует множество нюансов, о которых не знают даже профессионалы, постоянно работающие с напитком.

Туристов приглашают заглянуть в производственные цеха и на склады. Экскурсии спускаются в подземелья, где тихие вина созревают в дубовых бочках, и посещают индустриальные комплексы, использующие для ферментации игристого огромные резервуары из нержавеющей стали.

Завершаются такие походы традиционно дегустациями, во время которых гости наконец узнают, каким ароматом и вкусом увенчались усилия виноделов. Крупные производства с историей могут предложить вертикальные пробы, позволяющие сравнить разные урожаи одного сорта. Или, наоборот, горизонтальные, во время которых пробуют разные вина одного года.

Результатом энопутешествия по Краснодарскому краю вполне может стать превращение скептика в поклонника отечественного вина. Но на самом деле у этого региона репутация внутри страны уже хорошая. Так, именно краснодарские винодельни заняли первые три строчки рейтинга винных хозяйств России 2024 года. Более того: кубанское вино включается в меню трапез, которые предлагаются главам государств, — согласитесь, рекомендация весомая. Виноделие идет на север: встреча в Петербурге Если нет времени путешествовать по винодельческому югу, можно двинуться в противоположном направлении. В июле этого года в Петербурге проходит выставка «Виноиндустрия 2024» (18+), которая будет интересна и специалистам, и простым ценителям.

В ней примут участие около 80 виноделен из Краснодарского края, Крыма, Волгоградской и Ростовской областей, Ставропольского края, Дагестана, Южной Осетии. Ожидается, что они представят около 500 вин. Производители познакомят с ними гостей выставки и представителей индустрии: рестораторов и дистрибьюторов двух столиц.

Фото: iStock/Sergey Tinyakov Поделиться Поделиться





Организаторы «Виноиндустрии 2024» ожидают, что ее посетят примерно 3000 человек. Для них запланированы дегустации, конкурсы, интерактивы, винные туры. Знатоком быть не обязательно, главное — испытывать хотя бы немного любопытства и быть готовым к новым открытиям.

Для людей, еще не прикасавшихся к энокультуре, география отечественного виноделия и созданные им вкусы могут стать интересной находкой. Ценители зарубежных напитков получат шанс сравнить привычные вкусовые ощущения с палитрой, которую используют наши виноделы. Организаторы выставки не скрывают, что тема вина им близка, и всерьез планируют «влюбить» в нее гостей «Виноиндустрии 2024».

Что : выставка «Виноиндустрия 2024» (18+).

: выставка «Виноиндустрия 2024» (18+). Когда : с 23 по 25 июля 2024 года.

: с 23 по 25 июля 2024 года. Где : «Экспофорум», павильон H.

: «Экспофорум», павильон H. Билеты: на сайте выставки. *HoReCa — термин, обозначающий гостинично-ресторанный бизнес. В аббревиатуре используются первые буквы английских слов hotel (отель), restaurant (ресторан) и cafe (кафе).

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