Под Петербургом нашли «золото гоблинов»

«Во время съемки животных на реке Оредеж в окрестностях поселка Сиверский Гатчинского района в поисках летучих мышей я заглянул в одну из здешних пещер. Мышей в ней не было, зато, к своему удивлению, на стене пещеры обнаружил светящийся мох», — рассказал Глазков.

В Гатчинском районе Ленинградской области обнаружено «золото гоблинов», сообщает 18 мая петербургский биолог Павел Глазков в своем канале «Каждой твари по паре».

В удивительном растении Глазков опознал мох Схистосте́га перистая. Ещё его называют «золото гоблинов» или «золото драконов».

В процессе эволюции мох Схистосте́га пришел к интересной жизненной схеме. Он улавливает только красный и синий спектры света, а зелёный — отражает с помощью особых микроскопических «линзочек». Проходя через них, зелёный спектр усиливается — так возникает завораживающее свечение.

Ранее Глазков рассказал, чем сейчас заняты в лесах под Петербургом лоси, — об этом «Фонтанка» писала здесь.