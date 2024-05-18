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    Пропустите ветеранов! В Петербурге прошел парад ретротранспорта

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    3 комментария

    В Петербурге прошел парад ретротранспорта. 18 мая в нем приняли участие более 300 исторических автомобилей, мотоциклов, грузовиков, автобусов, троллейбусов и трамваев.

    Первыми стартовали троллейбусы — с улицы Нахимова на Васильевском острове. А старт колонны автобусов и мотоциклов, грузовиков и спецмашин от Морской набережной растянулся на целый час.

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Постепенно автоветераны из Петербурга, Москвы, Краснодара, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Воронежа, Петрозаводска и других городов России выезжали на Невский проспект. Кроме, по понятным причинам, трамваев. Те следовали другим маршрутом.

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    После парада ретротранспорт припарковали на Инженерной улице, Кленовой аллее, Замковой улице, набережной Фонтанки, площади Белинского и Караванной улице. Выставка уже работает, она открыта до 21:00, можно посмотреть и сфотографироваться.

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    Парад ретротранспорта
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    Комментарии 3

    Zнаворотник18 Мая 2024 в 13:54
    Во Владивостоке жестоко избили мужчину, который вернулся без ноги со специальной военной операции. Сейчас ему предстоит серьезная операция по поводу перелома руки, которая была ранее собрана на пластине.

    Как сообщает "Вести Приморье", мужчина потерял жену, пока находился на фронте, и сейчас один воспитывает дочь. По вечерам он подрабатывал - делал ремонт в одной из квартир в доме на улице Фисюна. Соседям не нравилось, что он громко стучал протезом, когда передвигался в ходе работ по квартире.

    По словам пострадавшего, сосед снизу поднялся, постучал в дверь, а когда ветеран открыл, то сразу получил бруском по голове.

    "Я упал и сосед начал меня забивать по всему телу палкой, вся голова в шишках", - рассказал мужчина, добавив, что пытался закрывать голову руками и в итоге получил перелом той руки, в которую ранее вставили пластину.
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