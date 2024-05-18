Пропустите ветеранов! В Петербурге прошел парад ретротранспорта

В Петербурге прошел парад ретротранспорта. 18 мая в нем приняли участие более 300 исторических автомобилей, мотоциклов, грузовиков, автобусов, троллейбусов и трамваев.
Первыми стартовали троллейбусы — с улицы Нахимова на Васильевском острове. А старт колонны автобусов и мотоциклов, грузовиков и спецмашин от Морской набережной растянулся на целый час.
Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Постепенно автоветераны из Петербурга, Москвы, Краснодара, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Воронежа, Петрозаводска и других городов России выезжали на Невский проспект. Кроме, по понятным причинам, трамваев. Те следовали другим маршрутом.
После парада ретротранспорт припарковали на Инженерной улице, Кленовой аллее, Замковой улице, набережной Фонтанки, площади Белинского и Караванной улице. Выставка уже работает, она открыта до 21:00, можно посмотреть и сфотографироваться.