Реакция. Автобус в Мойке, запрет самокатов, министр обороны, могила Пригожина. Реакция «Фонтанки» на ваши комментарии

В ДТП с автобусом, упавшим в Мойку с Поцелуева моста, погибли 7 пассажиров. На помощь тонущим людям бросились 15 человек, которые оказались свидетелями ДТП. В Петербурге предлагают запретить электросамокатчикам ездить по тротуарам и площадям. Ученый-экономист Андрей Белоусов назначен министром обороны РФ. Могилу основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на Пороховском кладбище залили бетоном — очевидно, идет подготовка к установке памятника.
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