    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 8

    0 м/с, штиль

    767мм

    69%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd90.99eur98.78

    Реакция. Автобус в Мойке, запрет самокатов, министр обороны, могила Пригожина. Реакция «Фонтанки» на ваши комментарии

    2280
    3 комментария

    В ДТП с автобусом, упавшим в Мойку с Поцелуева моста, погибли 7 пассажиров. На помощь тонущим людям бросились 15 человек, которые оказались свидетелями ДТП. В Петербурге предлагают запретить электросамокатчикам ездить по тротуарам и площадям. Ученый-экономист Андрей Белоусов назначен министром обороны РФ. Могилу основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на Пороховском кладбище залили бетоном — очевидно, идет подготовка к установке памятника.

    Все эти новости вы комментировали активнее всего. А ваши реакции обсудили главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков и ведущая Венера Галеева.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close