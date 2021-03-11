Комитет по транспорту Петербурга «потолстеет» вчетверо. Туда уходят парковки, велодорожки и светофоры

В новой конфигурации комитет по транспорту будет насчитывать 325 сотрудников. Сейчас их вчетверо меньше.



Согласно проекту правительственного постановления, опубликованном 11 марта, предельная численность должностей в КомТрансе с 12 апреля должно составлять 325 человек: 292 — это должности государственной гражданской службы, 33 — остальные. Сейчас в соответствующем постановлении значится 88 человек (63 и 25 соответственно).

Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о реорганизации отраслевого блока Смольного. В конце 2020 года губернатор подписал постановление. Из комитета по развитию транспортной инфраструктуры КомТрансу передают три подведомственных учреждения: Дирекцию организации дорожного движения (ДОДД), Центр транспортного планирования (ЦТП) и Центр управления парковками (ЦУП). Соответственно, мигрируют и полномочия, КРТИ будет заниматься лишь строительством новых объектов транспортной инфраструктуры. Кроме того, комитет по транспорту перенимает полномочия от МВД на рассмотрение протоколов за парковку не по правилам — ч. 5 ст. 12.16 КоАП.