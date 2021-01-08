Комитет по транспорту не объявит автобусные конкурсы в январе: предполагалось, что это позволит контракты с перевозчиками заключить уже в марте, после чего у тех будет 15 месяцев на закупку подвижного состава и подготовку к запуску новой маршрутной сети. Однако теперь придется переигрывать этот график. Саму транспортную реформу уже не передвинешь с июля 2022 года, так что сокращается подготовительный период.



По данным «Фонтанки», все упирается в комплексную схему организации транспортного обслуживания населения (КСОТ): АО «Институт «Стройпроект» не смог подготовить этот документ в срок, а именно он является фундаментом, на котором строится реформа. В середине декабря «Организатор перевозок» отказался принимать схему, не принял он ее и до сих пор. По словам собеседника в транспортном блоке, сама маршрутная сеть практически сформирована, однако впереди еще расчет пересадочности и расписания. Пока с этим не закончат, новые сроки объявления конкурсов не называют.



Кое-что можно сказать уже сейчас, на рабочих совещаниях в комтрансе Институт «Стройпроект» озвучил некоторые детали. Сейчас рассматриваемая сеть включает 583 муниципальных наземных маршрута: 47 троллейбусов, 44 трамвая и 492 автобуса, из которых 195 — коммерческие. Предполагается, что в 2022 году станет на три троллейбусных маршрута меньше, а в части автобусов останутся лишь 369 социальных. Таким образом, общее количество наземных направлений сократится с 583 до 457. Соответственно, снизится и их общая протяженность: с 8,2 тысячи км до 6,4 тысячи, а если говорить только об автобусах, то с 7,1 тысячи км до 5,3 тысячи. При этом количество подвижного состава, напротив, увеличится — с 5540 до 5834 (в случае с автобусами — с 4456 до 4614).



Фото: Правительство Санкт-Петербурга Фото: Правительство Санкт-Петербурга Фото: Правительство Санкт-Петербурга Фото: Правительство Санкт-Петербурга

Смежные маршруты с Ленобластью также избавятся от «коммерции» — в той части, где заказчиком движения является город: здесь останется 91 социальный маршрут, обслуживать их будут 340 автобусов.



Реформа заключается не только в переходе на единый тариф и реорганизации маршрутной сети. Среди намеченных мероприятий — устройство новых участков с приоритетом для общественного транспорта. В 2021–2022 годах — на 4,6 км, до 2023 года — более чем на 60 км, а затем до 2028 года — на 22 км.



В целом эти цифры отличаются от показателей, которые вице-губернатор Максим Соколов обозначал почти год назад, накануне, как предполагалось, запуска реформы. Напомним, в итоге ее перенесли на 2 года, а глава комтранса Кирилл Поляков признал, что документ планирования надо будет менять, как и подход к подвижному составу. Кроме того, чиновники предлагают принципиально сократить количество лотов, которыми разыграют маршрутную сеть, попутно укрупнив их.

