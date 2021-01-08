Комитет по транспорту не объявит автобусные конкурсы в январе: предполагалось, что это позволит контракты с перевозчиками заключить уже в марте, после чего у тех будет 15 месяцев на закупку подвижного состава и подготовку к запуску новой маршрутной сети. Однако теперь придется переигрывать этот график. Саму транспортную реформу уже не передвинешь с июля 2022 года, так что сокращается подготовительный период.
По данным «Фонтанки», все упирается в комплексную схему организации транспортного обслуживания населения (КСОТ): АО «Институт «Стройпроект» не смог подготовить этот документ в срок, а именно он является фундаментом, на котором строится реформа. В середине декабря «Организатор перевозок» отказался принимать схему, не принял он ее и до сих пор. По словам собеседника в транспортном блоке, сама маршрутная сеть практически сформирована, однако впереди еще расчет пересадочности и расписания. Пока с этим не закончат, новые сроки объявления конкурсов не называют.
Кое-что можно сказать уже сейчас, на рабочих совещаниях в комтрансе Институт «Стройпроект» озвучил некоторые детали. Сейчас рассматриваемая сеть включает 583 муниципальных наземных маршрута: 47 троллейбусов, 44 трамвая и 492 автобуса, из которых 195 — коммерческие. Предполагается, что в 2022 году станет на три троллейбусных маршрута меньше, а в части автобусов останутся лишь 369 социальных. Таким образом, общее количество наземных направлений сократится с 583 до 457. Соответственно, снизится и их общая протяженность: с 8,2 тысячи км до 6,4 тысячи, а если говорить только об автобусах, то с 7,1 тысячи км до 5,3 тысячи. При этом количество подвижного состава, напротив, увеличится — с 5540 до 5834 (в случае с автобусами — с 4456 до 4614).
Смежные маршруты с Ленобластью также избавятся от «коммерции» — в той части, где заказчиком движения является город: здесь останется 91 социальный маршрут, обслуживать их будут 340 автобусов.
Реформа заключается не только в переходе на единый тариф и реорганизации маршрутной сети. Среди намеченных мероприятий — устройство новых участков с приоритетом для общественного транспорта. В 2021–2022 годах — на 4,6 км, до 2023 года — более чем на 60 км, а затем до 2028 года — на 22 км.
В целом эти цифры отличаются от показателей, которые вице-губернатор Максим Соколов обозначал почти год назад, накануне, как предполагалось, запуска реформы. Напомним, в итоге ее перенесли на 2 года, а глава комтранса Кирилл Поляков признал, что документ планирования надо будет менять, как и подход к подвижному составу. Кроме того, чиновники предлагают принципиально сократить количество лотов, которыми разыграют маршрутную сеть, попутно укрупнив их.
По данным комтранса, общие расходы на автобусные маршруты, которые распределят между перевозчиками, составят 188,5 млрд рублей; треть — заработная плата, еще четверть — топливо и техобслуживание. В бюджете 2022 года на контракты заложено 12,3 млрд рублей, но это потому, что год «короткий», так как реформа запустится с июля. В 2023-й, «полный» год, вписано вдвое больше. Вся выручка от пассажиров пойдет в казну города: если посмотреть на графу «доходы от оказания платных услуг», то видно, что в 2022 году бюджет ждет 5,3 млрд, в 2023-м — 11,7 млрд рублей.
По данным «Фонтанки», разработчик КСОТ тоже описывает «доходную» часть реформы транспортного обслуживания, но не в виде выручки, а в виде социально-экономического эффекта. Если верить этим цифрам, то за счет сокращения времени в пути город каким-то образом выгадает 34,7 млрд уже в 2022-м; экологический эффект оценивается в миллиард, транспортно-эксплуатационные расходы снизятся на 660 млн.