Под транспортную реформу Петербурга не подстелили документ

Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

Под данным «Фонтанки», заказчик — «Организатор перевозок» — направил письменный отказ в приемке работ АО «Институт Стройпроект»: оно разрабатывало комплексную схему организации транспортного обслуживания населения. Деньги сравнительно небольшие — 38,7 млн рублей, но речь идет, по сути, про мануал реформы общественного транспорта. И пока что со всем комплексным в этой отрасли возникают проблемы.

О том, что заказчик подписал мотивированный отказ, «Фонтанке» рассказали несколько источников из отраслевого блока Смольного. В комитете по транспорту подтверждают, что пока представлен не полный комплект материалов, но настаивают, что львиная доля работ выполнена. Согласно условиям контракта, сама разработка должна была закончиться 30 ноября; если прибавить к этому приемку — уложиться надо было к 15 декабря.

Дело, впрочем, не в дате окончания работ, а в том, когда они начались. Конкурс «Организатор перевозок» объявил в середине сентября, контракт подписан 19 октября. На всё про всё — меньше двух месяцев при довольно объемном техзадании. Если говорить языком конкурсной документации, то в первую очередь это огромная аналитическая работа, которая захватывает: параметры транспортного обслуживания; действующие документы транспортного планирования; прогнозные показатели — всего, что только имеет отношение к регулярным перевозкам; объем пассажирских перемещений — с распределением по видам транспорта, маршрутам и сезонам; инфраструктуру — с учетом приоритета общественного транспорта, доступности остановок; нормативно-правовое регулирование — задача найти противоречия в документах разных уровней. Далее — разработка необходимых мероприятий: в краткосрочной перспективе — до 2022 года, когда запускается реформа, и в долгосрочной — до 2028-го, когда истекут контракты с перевозчиками. Здесь не только маршрутная сеть и организация движения, но и планы закупок подвижного состава. Наконец — обоснование реализации схемы с учетом социально-экономической эффективности, описание эффекта, анализ возможных изменений, оценка себестоимости работы перевозчиков и объемов субсидирования. Насколько можно судить, самостоятельных натурных наблюдений от подрядчика особенно и не требовалось — да и странно собирать информацию в искаженной картине ковидного пассажиропотока, который просел на 30%. Так что исполнителю дают массив накопленных данных за 2017–2019 годы.

По техзаданию видно, что у заказчика две взаимосвязанные цели: аудит того, что было сделано к предполагаемому запуску реформы в 2020 году, и модернизация этих наработок, раз уж город получил отсрочку на 2 года. Нечто подобное глава комтранса Кирилл Поляков ранее и рассказывал «Фонтанке»: по его словам, уже утвержденный документ планирования ждут новые изменения, а КСОТ включает в себя план изменения маршрутной сети в зависимости от новых обстоятельств (например строительство нового жилого комплекса или новой дороги). Сделать всё за пару месяцев собрался «Институт Стройпроект», его заявка была единственной. Это очень крупный проектировщик с выручкой за 2019 год в 4,6 млрд и объемом госконтрактов под 2 млрд рублей. В году текущем контрактов поменьше, но всё равно за миллиард. Именно «Стройпроект» занимался проектом планировки для ЗСД и Широтной магистрали, проектировал велодорожки, занимался технико-экономическим обоснованием трамвая в Кудрово и планировал территорию под Кольцевую линию метро в Петербурге.

При этом транспортное планирование — не основной подрядный хит компании. Хотя для нижегородского центра безопасности дорожного движения она разрабатывает цифровую интеллектуальную маршрутную сеть; но там и денег вдвое больше, и сроки гуманнее — год. В самом предприятии услышали вопрос, но оперативно прокомментировать информацию об отказе «Организатора перевозок» не смогли. По информации «Фонтанки», вопросы возникли к транспортной модели. «Принцип такой: маршрутная сеть создается «руками», то есть специалистами, — объясняет собеседник на рынке. — Но потом сеть надо загрузить в модель, которая в свою очередь разрабатывается с помощью программного комплекса VISUM. Модель оценивает параметры загруженной в нее сети и сравнивает с действующей: например, вырос коэффициент пересадочности или нет. Но оценивать надо в нормально откалиброванной модели, куда внесены все актуальные для города данные». Кроме того, вопрос по маршрутам и по объемам перевозок мог возникнуть потому, что на их анализ и разработку было опять же мало времени.

«Это было нереально поднять за 2 месяца, тем более для Петербурга, — говорит собеседник в транспортном блоке. — И это не специализация «Стройпроекта». Мосты, дороги, развязки — но не КСОТ». Между тем Смольный торопится не зря: в январе он хочет объявить аукционы на постреформенную маршрутную сеть, а в марте уже иметь заключенные контракты. Таким образом, у перевозчиков будет год с лишним на то, чтобы закупить подвижной состав и отучить водителей курить за рулем до тех пор, пока в середине 2022 года не произойдет смена транспортной модели. Судя по риторике комтранса, он не рассматривает просрочку как повод расторгаться и просто ждет, когда заказчику принесут недостающие материалы. Однако насколько это большой объем — сказать трудно; источники «Фонтанки» полагают, что контракт в любом случае переходит на следующий год — с начислением штрафов подрядчику. При этом надо отметить, что банковская гарантия на 3,8 млн, которую ПСКБ выдал на случай неисполнения условий контракта, действует до 15 января.

Это отдаленно напоминает еще одну транспортно-комплексную историю — разработку КИСУ. Однако в том случае город на стадии приемки сделал вывод, что информационная система для общественного транспорта выглядит не комильфо, и просто расторг контракт. Подрядчик — «Штрих групп» — не отчаялся и наглядно продемонстрировал сомневающимся, как в стране реализован принцип разделения властей. С комитетом по информатизации он судится по поводу контракта, параллельно презентует почему-то в Законодательном собрании очередную версию своей системы. Перевести в такой же странный формат отношения со «Стройпроектом» городу вряд ли удастся: под транспортную реформу в любом случае надо готовить новый документ планирования, на старом — не уехать. Николай Кудин, «Фонтанка.ру»