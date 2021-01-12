Великое перераспределение транспортных полномочий в Смольном. КРТИ осталась только стройка, а парковки, светофоры и планирование ушли в комтранс

Постановление (имеется в распоряжении «Фонтанки») официально не опубликовано, но подписано 30 декабря. Оно вносит изменения в несколько документов. В частности, в положение о комтрансе: теперь там прописано что комитет проводит еще и государственную политику «в области планирования развития транспортного комплекса <...>, организации дорожного движения и хранения транспортных средств». К задачам ведомства добавляют анализ, прогнозирование, планирование и моделирование этого развития, а также — содействие формированию правовых основ.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление «О передаче отдельных полномочий в сфере развития транспортного комплекса от Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Комитету по транспорту». Документа ждали несколько месяцев.

Кроме того, меняется оператор у государственной системы «Единое парковочное пространство», которая обеспечивает зону платной парковки в Петербурге: в соответствующем постановлении КРТИ уступает место ГКУ «Городской центр управления парковками». Кроме того, в ряде пунктов вместо КРТИ вписывают комитет по транспорту — это относится к полномочиям по обладанию информацией из системы.

Комтранс и комитет по развитию транспортной инфраструктуры должны в шестимесячный срок разработать и внести в правительство проекты правовых актов, которые должны привести существующие нормы в соответствие с постановлением. В обоих комитетах не стали комментировать ситуацию до официального опубликования постановления.

Подготовка к перераспределению полномочий идет несколько месяцев, «Фонтанка» писала о ней еще в июне. Позднее возник и проект, который предусматривает передачу от КРТИ комтрансу трех подведомственных учреждений: Дирекции организации дорожного движения (ДОДД), Центра транспортного планирования (ЦТП) и Центра управления парковками (ЦУП). Обсуждению этого вопроса предшествовали массовые кадровые перестановки, в результате которых в соответствующих комитетах и некоторых учреждениях сменилось руководство.