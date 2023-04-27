Кто нас эвакуирует из-под запрещающих знаков и что нам с этим делать? Отвечает комитет по транспорту

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В прошлом году из запретных для стоянки мест в Петербурге увезли на штрафстоянки более 100 тысяч машин, в этом уже больше 30 тысяч. Количество штрафов в разы больше. При этом водители до сих пор не всегда понимают, почему эвакуатор вызывает не привычный сотрудник ГИБДД в знакомой форме, а инспектор, который к полиции отношение не имеет никакого. «Фонтанка» получила ответы от замглавы комитета по транспорту Алексея Гончарова — это к нему на стол приносят сотни и сотни протоколов о нерадивых водителях за день.

— Алексей Борисович, а что есть мнение, что многие автомобилисты не понимают, как сейчас обстоят дела со знаками «стоянка запрещена» и «остановка запрещена»?



Алексей Гончаров Поделиться Поделиться







— Каждый вторник и четверг я веду прием граждан, обсуждаю с ними, почему их оштрафовали. Многие к сожалению элементарно не знают зону действия знаков. А многие, бывают, его не замечают. Простой пример: перекресток на дороге в 4 или 6 полос движения с разделительной полосой посередине, автомобилисту надо развернуться. По правилам нужно выехать непосредственно на перекресток и оттуда разворачиваться, а многие выбирают кратчайший путь — из левой полосы выезжают на встречную левую полосу обратного движения, перестраиваются вправо и паркуются. Что происходит? Они просто не видят знака, который стоял на перекрестке, пропускают его.



Или срезают «по дворам», выныривают на дорогу и паркуются — тоже, не замечая знака. Именно поэтому сквозной проезд дворов и запрещен. Сейчас мы везде в своих отделениях расставили стенды, на которых размещены правила дорожного движения, и, оказывается, — это необходимо.

Контроль и администрирование нарушений в зонах действия дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» и 3.28 «Стоянка запрещена» ведется силами инспекторов Управления по выявлению административных правонарушений, созданного при Комитете. Управление включает четыре территориальных отдела, всего — 219 человек, 128 из которых обеспечивает круглосуточное патрулирование 18 районов. Фотофиксация осуществляется на всех улицах города. С этой целью используются 32 мобильных комплекса, работающих в автоматическом режиме. В планах Комитета по транспорту на 2023 год увеличить количество используемых мобильных комплексов до 60.



Могу привести еще один пример: на всех улицах стоят знаки с запретом стоянки по определенным часам — для уборки дорог. Автомобилисты видят его и переставляют машины на тротуар. По правилам ПДД это тоже считается нарушением, такие машины эвакуируются, а водители штрафуются. Есть даже судебная практика в нашу пользу — мы прошли 22 районных суда и Городской суд по данному вопросу.

Не буду говорить, что по тротуарам люди ходят, и они не предназначены для стоянки транспортных средств.

— Хорошо, давайте зафиксируем для тех, кто пропустил: чем теперь занимается ГИБДД, а чем ваши инспекторы.



— С 29 июня 2021 года Комитету по транспорту от МВД России перешли полномочия по администрированию правонарушений по части 5 статьи 12.16 КоАП РФ. То есть в наши обязанности входит контроль за правильностью парковки в зонах действия дорожных знаков 3.27 — 3.30 «Остановка/стоянка запрещена» с установленной дополнительной табличкой 8.24 «Работает эвакуатор».

Также с 2021 года Комитет осуществляет контроль за соблюдением правил пользования платной парковкой — это статья 37–2 городского закона об административных правонарушениях.



В настоящее время административный штраф за нарушение правил остановки/стоянки транспортных средств составляет 3000 рублей. Оплатить штраф необходимо в течение 60 дней. При этом при нарушении стоянки в зонах действия дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» и 3.28 «Стоянка запрещена» в течение первых 20 дней после получения штрафа его можно оплатить со скидкой 50% — 1 500 рублей. Оплатить штраф можно на портале Госуслуг, в любом банке или приложении банка. Услуги по эвакуации оплачиваются отдельно. За нарушение стоянки в зоне платной парковки 50% скидки на оплату штрафа не предусмотрена.

— Это полномочия только Комитета? ГИБДД с вами не пересекается?

— Никакого двойного администрирования. ГИБДД тоже эвакуирует машины, но по другим основаниям — например, парковка у пешеходного перехода, парковка на узком участке дороги и т.д.

— Эти изменения, судя по письмам читателей, многие пропустили. Потому что часто приходит такое: «Какой-то тип в жилетке, не полиция, с какой стати…»



— Форма у нас, действительно, брендированная, утверждена распоряжением Правительства, есть шевроны, жетоны. Это все направлено на идентификацию сотрудников Комитета. Также у каждого инспектора есть видеорегистратор на груди — для фиксации всех этапов работы. Если нам пишут, что наш сотрудник грубил, к примеру, мы обязательно проверяем записи. Но честно скажу, в моей практике мы ни разу не подтвердили какое-то непрофессиональное поведение инспектора. Сами сотрудники, бывает, становятся жертвой агрессии. Кроме известного случая на Гончарной, были и другие — конечно, это уже уголовное преступление.



«Фонтанка.ру»

— Какая задача у пеших инспекторов и у мобильных комплексов фиксации нарушений?



— В Управлении Комитета по транспорту по выявлению административных правонарушений 219 человек. Из них 128 — это те, кого вы называете пешими инспекторами. Они круглосуточно, посменно патрулируют все 18 районов города. Также есть еще 32 мобильных комплекса, которые работают в автоматическом режиме. В зависимости от оборачиваемости машин, например, у крупных торговых центров или у станций метро, машины курсируют каждые 3–5 минут, в спальных районах — реже. На сегодняшний день в маршрутах фотофиксации 5709 участков, это более 1900 км.



— И они покрывают все улицы Петербурга?

— По сути, да. Все улицы, где сегодня установлены запрещающие парковку знаки.



В 2022 году вынесено более 711 тыс. постановлений о нарушении правил парковки в зоне действия дорожных знаков 3.27–3.30 «Остановка/стоянка запрещена» (в 2021 году — более 269 тыс. постановлений). На штрафстоянки отправлено 105 тыс. автомобилей (в 2021 году — более 32 тыс. автомобилей). В «тройке лидеров»: Центральный район — эвакуировано 12,5 тыс. автомобилей; Выборгский район — 10,1 тыс. автомобилей; Московский район — 9,8 тыс. автомобилей. В 2023 году по состоянию на сегодня вынесено 175 тыс. постановлений, на штрафстоянки отправлено 32 тыс. автомобилей.

— Но эвакуацией заведуют только пешие инспекторы?

— Да, мобильные комплексы фиксируют нарушение и отправляют материалы в наше управление, которое на их основе составляет протокол. Пеший инспектор не только составляет протокол, но и вызывает эвакуатор.



— Всегда?

— Всегда.

— А если водитель бежит из магазина с криком — подождите, вот он я!

— Если эвакуатор уже начал движение с загруженной машиной, то машина уезжает на штрафстоянку. Это правило непреложно. Если еще нет, то эвакуация может быть приостановлена, но водитель все равно получит штраф за нарушение.

— А если бампер оторвали при погрузке или помяли, это к вам претензия?

— Подрядчиков для эвакуации на штрафстоянки выбирает Комитет по вопросам законности. Так что в случае повреждения машины, владельцу нужно обратится к последнему.

В 2022 году мировыми судами вынесено более 10 тысяч постановлений о назначении административных наказаний за несвоевременную оплату штрафа. Из них 99% — в виде штрафа в двукратном размере от первоначального. С 1 января по 1 марта текущего года Комитет по транспорту направил в адрес мировых судей порядка 12 тысяч протоколов за уклонение от исполнения ранее наложенных административных наказаний: 7646 протоколов за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств (ст. 12.16 КоАП РФ); 4175 протоколов за занятие парковочного места на платной парковке без оплаты (ст. 37.2 Закона СПб от 12.05.2010 № 273–70).

В 2023 году по состоянию на сегодняшний день в Комитет по транспорту было подано 415 жалоб в суд на вынесенные постановления.

— Какой порядок действий, если ты вышел, а машины нет?

— Первым делом — позвонить в Центр экономической безопасности по телефону 680–33–33. Там скажут, кто эвакуировал машину — Комтранс или ГИБДД по своим основаниям. Там же можно получить информацию о штрафстоянке, у нас с ГИБДД они общие. Как правило, машину эвакуируют на ту стоянку, которая ближе к месту нарушения.

Если нарушение зафиксировано Комитетом, то водителю надо прийти в один из 4 наших территориальных отделов с документами на автомобиль — в любой отдел, они работают круглосуточно. На человека составляется протокол, ему выдают разрешение забрать машину и назначают время рассмотрения его дела у нас в Комитете на 8-й Советской. Далее водитель едет на штрафстоянку, платит 3 251 рублей за эвакуацию и 63 рубля за каждый час стоянки, забирает машину и уезжает домой.



Информацию о штрафе можно узнать в личном кабинете на портале Госуслуг если подключен соответствующий сервис. Если он не подключен, то все постановления направляются в бумажном виде по адресу регистрации собственника транспортного средства. В случае необходимости копию постановления можно круглосуточно получить в Комитете по следующим адресам: 8-я Советская ул., д. 31/27; Синявинская ул., д. 3, литера А; пр. Ветеранов, д. 131, литера А; пр. Энгельса, д. 38, литера Г. Также разработан сервис, позволяющий осуществлять доставку на Едином портале государственных и муниципальных услуг постановлений по делам об административных правонарушениях и заказных писем в электронном виде от органов государственной власти. Включить указанный сервис возможно в настройках личного кабинета Портала в разделе Госпочта.

— Если ему назначили время, он имеет право прийти сюда к вам и поучаствовать в рассмотрении дела?

— Да, конечно. Каждый вторник и четверг у нас рассмотрение дел, можно прийти со своими аргументами.



— Сколько вам приносят протоколов в день?



— Около полутора тысяч материалов.

— То есть, в теории, полторы тысячи человек могут сюда однажды прийти?



— В теории, да. Но на самом деле приходят около 10%.



— Бывает такое, когда Вы не выносите постановление по факту рассмотрения?

— Да, такое бывает. Я могу не вынести постановление, если по результатам рассмотрения обстоятельств дела, например, выяснится, что человек по объективным причинам нарушил. Был случай, когда человек припарковался под знаком в правильное время, а в запретные часы не смог перегнать машину, потому что его скорая увезла. Если постановление все же вынесено, оно отправляется по почте автовладельцу, и у него есть 10 дней на его обжалование — либо у главы комитета, либо в районном суде.



В 2022 году в комитет по транспорту было подано более 6 200 жалоб на вынесенные постановления, из которых удовлетворены — чуть более 1800 жалоб. Таким образом, отменено только 0,17% постановлений от общего числа. Еще более 2 200 жалоб на постановления по делам об административных правонарушениях подано гражданами в судебные инстанции, из которых судами Петербурга 2 040 жалоб оставлено без удовлетворения, удовлетворено 253 жалобы, что составляет 0,04% постановлений от общего числа. Доля добровольной оплаты за нарушения правил остановки и стоянки составила 84%. В 2023 году по состоянию на сегодняшний день в Комитет по транспорту было подано 415 жалоб в суд на вынесенные постановления. — И как на практике, есть смысл?

— Это каждый сам решает. Я могу сказать, что у нас доля судебной отмены штрафа — 0,04%. Иногда суд принимает решение, что нарушение малозначительное. Мы же всех штрафуем, на номера не смотрим. Под раздачу может попасть и уборочная техника, если она стоит под знаком, а сама не выставила обозначений что идет работа. Вот, в таких, к примеру, случаях могут отменить.



— А почему все так завязано на ваш центральный отдел на 8-й Советской и на Вашу лично подпись. Ведь многие потому и не едут оспаривать, что из Мурино сюда плестись себе дороже. Почему не распределить полномочия по вынесению постановлений?





— КоАП предусматривает, что выносить постановление должен именно заместитель председателя Комитета.

Фиксация и пресечение неправильной парковки — под запрещающим знаком или в платной зоне — также ведутся на основании жалоб граждан. Заявку о нарушении правил парковки можно направить в комитет через форму на сайте: komtrans.spb.ru. В 2022 году петербуржцы направили более 18,5 тыс. обращений о нарушении правил парковки. Больше всего заявок поступило от жителей: Приморского района — 2245 шт.; Центрального района — 2049 шт.; Московского района — 1598 шт. — Это правда, что Вы намерены расширять сферу деятельности своего управления на платную парковку?



— Да, сегодня разработан механизм для эвакуации машин, которые в платной зоне стоят без номеров. Я пока не буду расписывать бюрократические детали, но мы обязательно сообщим горожанам и журналистам, когда приступим к этой работе.

— Но столько времени говорили, что все упирается в полномочия, бились, как об стену. А сейчас в итоге выяснилось, что можно эвакуировать?

— Мы провели межведомственное взаимодействие с коллегами из правоохранительных и судебных структур, можно сказать, посоветовались. По нашему общему представлению, дополнительного нормативного регулирования не потребуется. Могу только сказать, что это не московский механизм эвакуации неопознанных автомобилей с привлечением антитеррористической комиссии. Ну и что платить за саму эвакуацию именно в зоне платной парковки водителям не придется. Будем внедрять практику.



Если говорить о том, что мы уже реализуем, то начали вместе с ГИБДД по поручению вице-губернатора Кирилла Полякова, эвакуировать машины, которые безосновательно паркуются на местах для инвалидов, хотя не внесены в специальный реестр. То есть механизм такой — мониторинг машин на инвалидных местах, фото номера, обмен информацией с ГИБДД, нет в реестре, увезли. Работа приносит свою плоды, в день так эвакуируем по 10 автомобилей. Я Вам скажу, что зачастую это очень недешевые автомобили.



Беседовал Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»