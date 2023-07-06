Ямы — нейросеть. В Петербурге робот готовит здоровенные штрафы за колдобины и граффити



Как рассказали «Фонтанке» в ГАТИ, на сегодняшний день за ненадлежащее состояние внутриквартальных покрытий вынесено 17 постановлений на сумму 510 тыс. рублей. «Комплекс работает полностью в автоматическом режиме. При выявлении нарушения, ведомственной информационной системой производится обогащение данными (установление собственника или владельца объекта, сверка с ЕГРЮЛ и т.д.), генерация постановления, отправка и последующее его сопровождение до факта оплаты постановления», — описывают процесс в ведомстве. Штрафы и правда можно оспорить, как и любые другие — в досудебном порядке начальнику ГАТИ или в суде. И их тоже можно оплатить за 10 дней, получив скидку в 50%.



Судя по всему, комблаг, который отвечает за всю улично-дорожную сеть вне дворов, пока может выдохнуть. «Так как речь идет о муниципальном контроле в сфере благоустройства, к ответственности привлекаются муниципалы и юридические лица, у которых во владении находятся земельные участки (стоянки при торговых комплексах, заправки и т.п.), — объясняют в ГАТИ. — Территории же, находящиеся в зоне ответственности комитета по благоустройству, подпадают под региональный дорожный надзор».



Сама по себе видеофиксация нарушений — это уже общее место: достаточно вспомнить о парконах в платной зоне или о тех же комплексах ГАТИ, которые выискивают припаркованные на газонах машины. В инспекции призывают не путать. «В отличие от программно-аппаратных комплексов, осуществляющих контроль за соблюдением правил парковки во дворах, новый осуществляет аналитику всех событий, попадающих в его поле зрения, — говорят в ведомстве. — Он отличает граффити от баннеров, дорожных знаков и ажурных балконных оград, а дефекты покрытия — от тополиного пуха и детского рисунка мелками»».



От массового разорения всех балансодержателей объектов с граффити и колдобинами пока спасает тот факт, что на службе у ГАТИ — только один такой комплекс. Он установлен на одном из автомобилей ГКУ «Управление по мониторингу» вместе с комплексом, фиксирующим соблюдение правил парковки во дворах. «Решение об увеличении количества используемых ПАК будет принято по итогам оценки работы в 2023 году, то есть в начале 2024 года», -- говорят в инспекции. Если всего у ГКУ 15 машин, то закупка еще 14 таких стражей обойдется в удобоваримые 30 млн рублей (особенно, если учесть, с какой скоростью они отбиваются штрафами): закупку первого комплекса ГАТИ делала в мае, обошлось в 2 млн.



Прямо сейчас машина настроена на три предмета мониторинга: состояние внутриквартальных проездов, граффити на стенах и несогласованные кондиционеры на фасадах (так что профессиональные жалобщики могут взять передышку). Но в полном техзадании сквозит дивный футуристический мир автоматических штрафов, ведь программа должна выявлять огромный диапазон нарушений. Помимо уже перечисленного выше, это, к примеру, «фиксация объектов, не характерных для облагороженных городских территорий» — вроде строительных материалов, грунта, глины, земли и торфа. Или, скажем, вынос грязи на проезжую часть на колесах машин со стройплощадкии. Или поврежденная крышка люка (актуально для конкретных улиц в Петербурге), сугробы на дорогах и на парковке (актуально для города в целом), сосульки на крышах (без комментариев), мусор у дороги, несанкционированные шлагбаумы (жители трех районов с платной парковкой знают, о чем речь).



Интересно, что привлечение искусственного интеллекта для всеобъемлющего мониторинга состояния городских дел недавно обсуждали на научно-техническом совете по беспилотному транспорту. Именно там договорились, в частности, о разработке трамвая на автопилоте, но еще до этого глава «Горэлектротранса» Денис Минкин заявил: «Мы имеем на сегодня 12 камер на трамвае и вообще-то видим все. Представляете, тысяча единиц подвижного состава гоняет по городу, и на каждом 12 камер — сколько мы пишем траффика этого? Мы его не обрабатываем, мы его пишем для наших целей. А вообще говоря, мы видим провода, улицы, нештатно размещенную рекламу, состояние дорог, убрано-не убрано. И с помощью тех алгоритмов, которые у нас уже есть, мы можем это анализировать и выдавать в город готовую информацию. Я не знаю, может, мне голову при этом оторвут разные службы городские, но мы это делать можем».



Как говорят в ГАТИ, появление нового комплекса не заменяет специалистов соответствующих отделов, но позволяет перераспределить их на другие объекты, недоступные для подъезда автомобиля. Это, например, ограждения вдоль железнодорожных путей, парки, скверы, дворы-колодцы.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»