Ямы — нейросеть. В Петербурге робот готовит здоровенные штрафы за колдобины и граффити

«Большой брат» сел в одну из 15 казенных Lada Vesta и поехал по петербургским дворам. Кто не спрятался — получает штрафы по 30 тысяч и думает, как дальше с этим жить.
Постановление государственной административно-технической инспекции накануне пришло в МО № 72: у дома по адресу Софийская, 30 корпус 2 «выявлено нарушение обязательных требований в области благоустройства». Если конкретно — «асфальтобетонное покрытие внутриквартальной территории содержится в неисправном состоянии»: это и выкрашивание, и выбоины, и просадки. Штраф — 30 тысяч рублей.
Это минимальное значение для п. 11 ст. 20 городского закона об административных правонарушениях «Нарушение требований к осуществлению мероприятий по содержанию объекта благоустройства…» — если считать для юрлиц (а ГАТИ, очевидно, так и посчитала); в теории можно отхватить и 100 тысяч. Когда читаешь описание и сопоставляешь со штрафом, воображение рисует разбитую в хлам дорогу, по которой — только ползком. Но к постановлению приложен снимок. Посмотрите на него и вспомните свой двор.
В самом муниципалитете «Фонтанке» подтвердили получение постановления. Саму-то яму тут же заделали холодным асфальтом, благо адрес уже был в соответствующем контракте, но от штрафа это не спасает. Теперь его собираются оспаривать. Логика понятна: еще раз посмотрите на эту яму и прикиньте, сколько придется платить, если за каждую такую будет прилетать по 30 тысяч рублей. Местный бюджет может и не выдержать, и попробуй жителям объясни потом — почему не строятся детские площадки во дворах.
А прилетать штрафы будут. Дело в том, что материалы для них поставляет бездушная, но очень исполнительная машина. Собственно, в постановлении прямо сказано: нарушение «зафиксировано с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств» — это комплекс SC-iMVS-RM3.
В каталоге производителя — компании Softlogic — говорится, что это «автокомплекс нейросетевого наблюдения для контроля объектов дорожной инфраструктуры». Функции: выявление повреждений асфальтобетонного покрытия, поиск трещин, выбоин, ям, стертой разметки, разбитых лежачих полицейских, заклеенных чем-то знаков, объявлений и грязи на столбах освещения и остановках, клумб без цветов, переполненных урн, граффити на стенах и т.п. В общем, всем приготовиться.
О том, что такой товарищ выезжает на дорогу, предупреждали. Еще в конце мая в телеграм-канале вице-губернатора Анатолия Повелия был пост о том, что «в преддверии ПМЭФ-2023 в Петербурге запустили комплекс нейросетевой видеоаналитики», но работал он в пилотном режиме и раздавал виновникам только предостережения (более 200 за полтора месяца). А потом он был сертифицирован, и теперь это не учения.
Как рассказали «Фонтанке» в ГАТИ, на сегодняшний день за ненадлежащее состояние внутриквартальных покрытий вынесено 17 постановлений на сумму 510 тыс. рублей. «Комплекс работает полностью в автоматическом режиме. При выявлении нарушения, ведомственной информационной системой производится обогащение данными (установление собственника или владельца объекта, сверка с ЕГРЮЛ и т.д.), генерация постановления, отправка и последующее его сопровождение до факта оплаты постановления», — описывают процесс в ведомстве. Штрафы и правда можно оспорить, как и любые другие — в досудебном порядке начальнику ГАТИ или в суде. И их тоже можно оплатить за 10 дней, получив скидку в 50%.
Судя по всему, комблаг, который отвечает за всю улично-дорожную сеть вне дворов, пока может выдохнуть. «Так как речь идет о муниципальном контроле в сфере благоустройства, к ответственности привлекаются муниципалы и юридические лица, у которых во владении находятся земельные участки (стоянки при торговых комплексах, заправки и т.п.), — объясняют в ГАТИ. — Территории же, находящиеся в зоне ответственности комитета по благоустройству, подпадают под региональный дорожный надзор».
Сама по себе видеофиксация нарушений — это уже общее место: достаточно вспомнить о парконах в платной зоне или о тех же комплексах ГАТИ, которые выискивают припаркованные на газонах машины. В инспекции призывают не путать. «В отличие от программно-аппаратных комплексов, осуществляющих контроль за соблюдением правил парковки во дворах, новый осуществляет аналитику всех событий, попадающих в его поле зрения, — говорят в ведомстве. — Он отличает граффити от баннеров, дорожных знаков и ажурных балконных оград, а дефекты покрытия — от тополиного пуха и детского рисунка мелками»».
От массового разорения всех балансодержателей объектов с граффити и колдобинами пока спасает тот факт, что на службе у ГАТИ — только один такой комплекс. Он установлен на одном из автомобилей ГКУ «Управление по мониторингу» вместе с комплексом, фиксирующим соблюдение правил парковки во дворах. «Решение об увеличении количества используемых ПАК будет принято по итогам оценки работы в 2023 году, то есть в начале 2024 года», -- говорят в инспекции. Если всего у ГКУ 15 машин, то закупка еще 14 таких стражей обойдется в удобоваримые 30 млн рублей (особенно, если учесть, с какой скоростью они отбиваются штрафами): закупку первого комплекса ГАТИ делала в мае, обошлось в 2 млн.
Прямо сейчас машина настроена на три предмета мониторинга: состояние внутриквартальных проездов, граффити на стенах и несогласованные кондиционеры на фасадах (так что профессиональные жалобщики могут взять передышку). Но в полном техзадании сквозит дивный футуристический мир автоматических штрафов, ведь программа должна выявлять огромный диапазон нарушений. Помимо уже перечисленного выше, это, к примеру, «фиксация объектов, не характерных для облагороженных городских территорий» — вроде строительных материалов, грунта, глины, земли и торфа. Или, скажем, вынос грязи на проезжую часть на колесах машин со стройплощадкии. Или поврежденная крышка люка (актуально для конкретных улиц в Петербурге), сугробы на дорогах и на парковке (актуально для города в целом), сосульки на крышах (без комментариев), мусор у дороги, несанкционированные шлагбаумы (жители трех районов с платной парковкой знают, о чем речь).
Интересно, что привлечение искусственного интеллекта для всеобъемлющего мониторинга состояния городских дел недавно обсуждали на научно-техническом совете по беспилотному транспорту. Именно там договорились, в частности, о разработке трамвая на автопилоте, но еще до этого глава «Горэлектротранса» Денис Минкин заявил: «Мы имеем на сегодня 12 камер на трамвае и вообще-то видим все. Представляете, тысяча единиц подвижного состава гоняет по городу, и на каждом 12 камер — сколько мы пишем траффика этого? Мы его не обрабатываем, мы его пишем для наших целей. А вообще говоря, мы видим провода, улицы, нештатно размещенную рекламу, состояние дорог, убрано-не убрано. И с помощью тех алгоритмов, которые у нас уже есть, мы можем это анализировать и выдавать в город готовую информацию. Я не знаю, может, мне голову при этом оторвут разные службы городские, но мы это делать можем».
Как говорят в ГАТИ, появление нового комплекса не заменяет специалистов соответствующих отделов, но позволяет перераспределить их на другие объекты, недоступные для подъезда автомобиля. Это, например, ограждения вдоль железнодорожных путей, парки, скверы, дворы-колодцы.
Николай Кудин, «Фонтанка.ру»