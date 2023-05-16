Аренда за рубль, шлагбаум и закон. В ЗакСе обсудили, как разрешить жителям закрывать дворы в зоне платной парковки

Фото: Галина Кожеурова/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





В Заксобрании Петербурга 16 мая рабочая группа по платным парковкам собралась в третий раз и обсудила наболевший у жителей центра вопрос: как закрыть свои дворы от тех, кто будет рваться в них, чтобы припарковаться бесплатно? Чиновники не сделали домашнее задание, но депутаты накидали им вариантов решения задачи.



С введением в Петербурге платной парковки для жителей встала проблема: отгородиться от «паркунов», которые начали прятать свои автомобили от платы 100 рублей в час. «Фонтанка» уже показывала, как это выглядит в центральных районах. До введения платной парковки в Петроградском районе осталось полтора месяца, до ее прихода на Васильевский остров чуть дольше — это произойдет осенью.







Что говорит Смольный

На рабочую группу, возглавляемую единороссом Алексеем Цивилевым, пригласили почти все профильные городские комитеты: имущественных отношений, комитет по градостроительству (КГА), жилищный комитет и комитет по благоустройству. Не хватало только ККИ, а с него депутаты хотели спросить за повышение уровня напряженности в обществе, а именно — снос несогласованных ограждений, которые ставят жители.



В декабре 2022 года в Смольном прошло совещание во главе с вице-губернатором Кириллом Поляковым. По словам депутатов, на нем чиновникам было дано распоряжение придумать, как упростить жителям процедуру согласования установки шлагбаумов. На заседании рабочей группы выяснилось: прошло пять месяцев, но никаких предложений исполнительная власть за это время не выработала.

Заместитель председателя комитета имущественных отношений Мария Мельникова мягко объясняла, что непосредственно порядка установки ограничивающих устройств в городе нет, а также — что поставить шлагбаум жители могут в одном случае: если участок под домом откадастрирован и является общедомовой собственностью. Этим в центре города могут похвастаться далеко не все дома, более того, в ряде случаев, даже когда участок выделен, никакой придомовой территории по документам нет, потому что сам участок оформлен по обрезу дома.



«То есть мы всегда упираемся в наличие земельного участка», — развела руками чиновница.

Начальник юротдела жилищного комитета Екатерина Тренина добавила: шлагбаум — это элемент благоустройства, его установка регламентируется соответствующими правилами и требует разработки проекта благоустройства, который должен согласовать комитет по градостроительству. В общем, даже если у дома есть участок, а двор входит в его границы, установка ограждения по правилам — тот еще квест.



Зато если поставить шлагбаум без согласования, он простоит ровно до первой жалобы от любого человека, направленной на портал «Наш Санкт-Петербург». Чиновники обязаны отреагировать: они проводят проверку, и если выясняется, что конструкция поставлена самовольно, будет вынесено предписание о демонтаже. А заодно владельцы ограждения получат и штраф. И действительно, на портале немало таких жалоб. Вала сообщений после 1 июля уже ожидают в администрации Петроградского района, где в этот день начнет работать платная парковка.



Но самый сложный вопрос: как ставить шлагбаумы на не разграниченную землю, находящуюся в собственности города? Ответ на него на рабочей группе так и не прозвучал.

Зато прозвучало категоричное от представителя КГА Елены Крамсковой: если участок не оформлен, давать разрешение на установку шлагбаума комитет дать не может. А вот депутаты с этим поспорили.

Как решать проблему? Депутат Наталья Астахова напомнила, что сами чиновники из КИО на декабрьском совещании уверяли: можно закрыть и не откадастрированные дворы. Член парламента пояснила: федеральное законодательство требует, чтобы на территорию был доступ — но не проезд. Астахова интерпретировала это так: если поставить шлагбаумы, через которые пешеход пройдет, но не проедет машина, такое решение не будет противоречить букве закона.



Астахова рассказала: у комитета имущественных отношений есть административный регламент, из которого следует, что ограничивать проезд можно и без оформленного земельного участка. Для этого жителям надо только провести общее собрание собственников и принять такое решение (хотя и эта задача на практике непростая). Вероятно, речь идет о регламенте, который был утвержден еще в 2021 году распоряжением №32-р.



Михаил Амосов (фракция «Справедливая Россия») предложил не ждать, когда чиновники придумают, как упростить жизнь горожанам, а прямо прописать разрешение ставить ограждения с помощью закона. Вкратце инициатива может выглядеть так: разрешить закрывать дворы на основании решения собственников дома на общем собрании и прописать «информационные» моменты, например, чей это будет шлагбаум и кто должен за ним следить.



Еще одно решение по упрощению процедуры внес представитель жилищного комитета Юрий Сергиенко: вместо более сложного проекта благоустройства согласовывать ограждения во двор на основании листа согласования, как это происходит в случае размещения кондиционера.

Другое предложение касалось того, как именно оформлять юридически использование жителями городской земли, его внес автоэксперт Дмитрий Попов: оформить аренду кусочка, на котором непосредственно будет стоять шлагбаум, за символический 1 рубль. Другое похожее предложение: арендовать у города весь двор как альтернативу кадастрированию. Идею озвучил глава бюджетно-финансового комитета ЗакСа Михаил Барышников, который объяснил: так можно решить проблему нежелания собственников оформлять участок в придомовую собственность, ведь после этого нести расходы за содержание и благоустройство этой территории будут сами собственники дома. К слову, пока даже у тех домов, которые хотят получить такой участок, добиться этого от Смольного получается не всегда.



Интересный выход из проблемы, хоть и частичный, нашли чиновники Василеостровского района. Замглавы администрации Владлен Родионов рассказал, что в исторической части острова в ряде дворов запустили процесс формально не установки новых ворот, а восстановления старых. Для этого был совершен поход в архивный комитет — для поисков информации о домах, у которых ворота были раньше. В итоге часть таких ворот должны поставить в рамках реставрации по программе «Наследие», часть — в рамках программы капитального ремонта.

Какие будут сложности, когда дойдет до установки ограждений Первый вопрос: кто именно будет содержать эту конструкцию — собственники или власти? Очевидно, что установка и эксплуатация шлагбаума повлечет некие дополнительные расходы и необходимость организационных работ.



Более того, так как во двор должен быть обеспечен доступ специальных служб, например скорой помощи и коммунальщиков, должен быть и диспетчер, который сможет это делать в круглосуточном режиме. И снова это расходы. Автоматическое открытие ограждения — еще расходы сверху и согласование прокладки кабелей с энергетиками.



Следующее заседание рабочей группы намечено на июнь: депутаты соберутся без чиновников, узким кругом, чтобы резюмировать информацию и подумать над разработкой упрощенного порядка установки шлагбаумов в виде закона. Очевидно, что до начала дворового коллапса в Петроградском районе в июле решить проблему уже не успеют. Возможность успеть спасти от дворовых «паркунов» Васильевский остров пока еще есть.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»