Двор как альтернатива платной парковке. В центре Петербурга машины прячутся от 100 рублей в час

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Автомобили во дворах Петербурга, как газ, занимают весь предоставленный объем. Это платная парковка в Центральном и Адмиралтейском районах заставляет их искать пути мимо шлагбаумов и ворот.



Корреспондент «Фонтанки» погулял по петербургским дворам, но не ради энергетики фильма «Брат», а чтобы прочувствовать боль местных жителей от наплыва автомобилей. Днем в пятницу показалось, что страхи несколько преувеличены: некоторые дворы действительно были запаркованы до предела, но кое-где вполне еще можно было развернуться.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Похоже, сыграла свою роль магия короткого рабочего дня. Уже утром в понедельник картинка была более монолитная: действительно, встают везде, куда можно влезть. Кто именно заполняет дворы и в каких пропорциях — сказать сложно, здесь никогда не было особенно свободно. Несомненно, часть местных жителей и сама не спешит уезжать утром с нагретого машино-места. Но очевидно, что и гости центральных районов не горят желанием платить по 100 рублей в час в будни.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Для Адмиралтейского района ситуация в этом смысле выглядит пока более напряженно, чем для Центрального. Напомним, уже сейчас в первом льготное разрешение местных жителей на парковку действует только в пределах его муниципального округа, в Центральном до Нового года — по всему району. Жители Адмиралтейского запускают петиции и устраивают сходы за такой же общерайонный принцип, но транспортный блок, видимо, определился. Ему не нравится, как снижаются показатели эффективности в единой платной зоне из-за того, что люди катаются в соседний муниципальный округ, хотя туда можно дойти пешком или добраться на общественном транспорте. «Наибольшая концентрация межзонных передвижений резидентов отмечается у станций метрополитена, бизнес-центров, учебных учреждений», — пишет комитет по транспорту и подчеркивает, что бесплатных 15 минут хватает, чтобы забрать ребенка из школы или зайти в магазин. На выходе — претендовать на ваш двор в Адмиралтейском районе могут и ваши недальние соседи.



Что открытые дворы станут дублерами платной парковки, догадаться было несложно. Самые организованные жильцы начали заранее проводить общие собрания собственников жилья и голосовать за шлагбаумы на въезде, если еще не сделали этого ранее. Однако процедура непростая, и только единодушия соседей мало. Надо получить задание на разработку «проекта благоустройства», собрать пакет согласовательной документации — включая сам проект, ситуационный план, схему участка, план адаптации для маломобильных групп населения, а затем, собственно, согласовать это все в КГА.



Позиция жилищного комитета — хотя он и не профильный орган власти в данной случае — состоит в том, что не должны также нарушаться права тех собственников жилья, которые изначально были против шлагбаума. На практике это означает, что если такой противник свободы передвижения отказывается платить за содержание ограждающей конструкции, которую одобрило большинство, с ним должна разбираться управляющая компания, как с любым должником, но блокировать проезд к нему грузчиков или таксистов никто не вправе.



При этом есть еще несколько условий, обойти которые не удастся. Из очевидного — нельзя нарушать сложившийся архитектурный облик и перекрывать сложившиеся пешеходные и транспортные коммуникации. Ну и главное — залезать на чужую землю. Чужую — то есть не входящую в общедомовое имущество, это принципиально. Так что сперва следует уточнить: а не ограничивается ли ваш участок, к примеру, по обрезу дома? Что бывает с такими самовольным шлагбаумами, город иногда показательно разъясняет, отправляя по адресам отряды с болгарками и полномочиями.



Дом № 173–175 по Невскому проспекту, к примеру, вроде бы перекрылся тумбами и воротами, и двор вполне себе свободен. Со стороны Тележной всех пришлых встречает шлагбаум. «Вокруг все парковочные места были сделаны платными, после чего дворы превратились в паркинги, ставить ограждения жильцам не дают, — неожиданно пишут «Фонтанке» жители дома. — Из-за скопления автомобилей и каршеринга не могут проехать пожарные, скорые, почта (которая в нашем доме), вывоз мусора. Появляются брошенные автомобили». Далее — обязательное для нынешних времен предположение, что в машины могут что-нибудь и подложить, но пока драма ограничена объявлением от Центрального района как раз на шлагбауме с Тележной: «выявленный элемент благоустройства» располагается на земельном участке без оснований, до 28 ноября уберите его сами — или государство уберет.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Обратить внимание на шлагбаум или иное сооружение чиновники могут после жалобы. На портале «Наш Санкт-Петербург» есть отдельная категория — «Конструкции, препятствующие парковке». Судя по карте, в Центральном районе на рассмотрении находится порядка 70 адресов, а это значит, что жалобы недавние. В Адмиралтейском — два десятка.



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Еще один житель улицы Некрасова рассказывает поучительную историю о пассионарности и пассивности: «До расширения с декабря 2021 года в моем дворе не было аншлага в дневные часы. Поскольку все сотрудники коммерции (а первые этажи в центре — это практически всегда бизнес) парковались вне двора. С 1 декабря все паркуются внутри. Днем там стоят авто сотрудников аптек, магазинов, кафе и пр. Сделать брелок от ворот — не проблема, даже «левые» какие-то нашли способы. Поэтому тут первостепенна самоорганизация самих жильцов. Моим соседям — пофиг, мало у кого есть авто, а тем, у кого есть, — непринципиально. А вот соседний двор организовался и выгнал всех, кто не является жителем: разметили парковку и расписали ее, установили блокираторы механические. Так что, с одной стороны — да, жаль, что не как в Москве, нет никаких субсидий на установку шлагбаумов (хотя и там получить — это пройти все круги ада). Но с другой — эффективно отстаивать собственные интересы могут только жители».





В целом картина напоминает пошаговую стратегию, в которую друг с другом играют чиновники и автомобилисты. Цели Смольного заявлены заранее — деавтомобилизация центра, идут к ней поступательно. Город рисует первую платную парковку и рассчитывает, что одних знаков без угрозы штрафа для этого хватит — жители спокойно паркуются и не платят. Город получает наконец возможность штрафовать нарушителей — жители прячут номера под осенними листьями и заслоняют их собственными телами. Город намекает, что скоро таких хитрецов будут увозить на стоянку под личиной антитеррора — автомобилисты придумывают фейковые номера на магнитах и прячутся во дворы. Город выселяет автомобили с внутриквартальных территорий с помощью ГАТИ и готовит следующий шаг: во дворах собираются вводить графики уборки, которая не совместима с запаркованными машинами. Одновременно планируют специальную разметку для внутриквартальных территорий — стоять на ней вообще будет нельзя. Нет сомнений, что автомобилисты найдут ответ и на это.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»